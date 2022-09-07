شكرا لقرائتكم خبر عن لو فشلتى فى الدايت جربى بذور الشمر لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندرك جميعا مدى صعوبة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، والحفاظ على الانضباط فى خطة فقدان الوزن، وممارسة الرياضة كل يوم، وقد يكون من الصعب إيجاد وقت لرحلة إنقاص الوزن مع أنماط حياتنا الصعبة، لكن لا تقلق، على الرغم من أهمية ممارسة الرياضة، لا يزال هناك العديد من الخيارات المتاحة لرحلة إنقاص الوزن، أحد هذه الخيارات، وفقًا لأخصائي التغذيةVidhi Chawla ، هو بذور الشمر، وتُستهلك كمعطرات للفم وتحتوى على العديد من الفوائد الصحية كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي والربو ومشاكل المعدة ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

كيف يمكن أن تساعدك بذور الشمر على إنقاص الوزن؟

1- لأن بذور الشمر غنية بالألياف والمعادن، فإن تناولها يجعلك تشعر بالشبع ويمنع الإفراط فى تناول الطعام، ونتيجة لذلك يتم استهلاك سعرات حرارية أقل، مما يؤدى إلى فقدان الوزن، يعزز قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن، مما يقلل من كمية الدهون في الجسم.

2- بذور الشمر تساعدك في الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي وتساعد في إزالة السموم من الجسم، بالإضافة إلى أنه يحتوى على عدد من المعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي بما في ذلك مرض السكري والسمنة، كل هذه الأشياء تساعد في إنقاص الوزن.

3- يعزز احتباس الماء، ويحتوي على زيوت أساسية لقمع الشهية، ويحافظ على صحة أمعائك عن طريق إفراز إنزيمات المعدة، الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والقناة الهضمية أمر ضروري للحفاظ على الوزن.

4- قد تكون الكمية المناسبة من بذور الشمر مفيدة جدًا لإزالة السموم من الجسم وفقدان الوزن، ستتمتع بمزيد من الطاقة على مدار اليوم، ما سيساعد في إنقاص الوزن.

طريقة تحضير مشروب بذور الشمر

- تضاف بذور الشمر إلى الماء الساخن.

- اغليه لمدة 5 دقائق.

- بعد إيقاف تشغيل الغاز، اسكبى السائل في كوب.

- يمكن أن تُصفى بذور الشمر أو تؤكل كاملة.

- الليمون خيار آخر.

تناول هذا المشروب أول شىء فى الصباح لأنه سيساعدك على حركات الأمعاء المنتظمة والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.