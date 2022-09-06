شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من البلغم.. 7 علاجات منزلية أهمها استنشاق البخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن نزلات البرد والسعال ليست ضارة، إلا أنها إذا تركت دون علاج، يمكن أن تتطور إلى مشاكل أكثر خطورة، مثل البلغم، ويجب عدم السماح للبلغم والمخاط بالتراكم لأنها تشير فى كثير من الأحيان إلى وجود عدوى، وإليك بعض العلاجات المنزلية البسيطة للتخلص من البلغم، وفقا لما نشره موقع healthshots.

ما هو البلغم؟

ينتج البلغم عن أي عدوى في الجهاز التنفسي السفلي مثل القصبة الهوائية والرئتين، يحدث بسبب أي عدوى يمكن أن تكون فيروسية أو بكتيرية أو فطرية.

عوامل خطر الإصابة بالبلغم

يمكن لأمراض مثل الالتهاب الرئوى، والعدوى الخفيفة، والسل، وسرطان الرئة، وتوسع القصبات، والتهاب الشعب الهوائية أن تسبب البلغم، كما أنه ناتج عن أمراض مجرى الهواء مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن والربو وتفاقم مرض الانسداد الرئوى المزمن.

7 طرق للتخلص من البلغم..

1. عسل بالزنجبيل لتقليل السعال

امزجى ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الطازج، تناول الشراب على الفور وتأكد من ابتلاعه ببطء، تناوله حسب الحاجة لتخفيف التهاب الحلق والسعال الجاف، حتى ثلاث مرات يوميًا، يقلل الزنجبيل من التورم الناتج عن التهاب الحلق، بينما يساعد العسل فى تهدئته والسيطرة على نوبات السعال.

2. اشرب الكثير من الماء

اشرب الكثير من الماء لأنه يساعد على تليين أى مخاط فى حلقك لذلك سيكون من الأسهل إخراج السعال وطرده من الممرات الهوائية، الماء الدافئ أفضل بكثير للشرب.

3. الغرغرة بالماء المالح

تساعد الغرغرة بالماء المالح على تطهير حلقك وتقليل المخاط، أضف 2-3 ملاعق كبيرة من الملح إلى كوب ماء دافئ، خذ رشفة من الماء المالح، واحتفظ به فى حلقك مع إمالة رأسك للخلف بدلاً من ابتلاعه، وتغرغر لبضع ثوان.

4. نظام غذائى لتجنب الإصابة

أضيفى المزيد من الحبهان والبصل والأناناس والزنجبيل والثوم والفلفل، تعمل الأطعمة الحارة والجرعات العالية من الفلفل الحار كمزيلات احتقان طبيعية، ما يؤدى إلى ترقق المخاط وبدء جريانه، ما يسهل إزالة البلغم.

5. البخار بالزيت العطرى

استنشق البخار من وعاء به ماء ساخن لتفكيك وترقيق البلغم، لتشعر بتحسن، يمكنك القيام بذلك مرة أو مرتين يوميًا حسب الضرورة، يعد استنشاق البخار طريقة يمكن أن تساعد في إزالة المخاط المتراكم في الجهاز التنفسي، لكن إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية الطبية إلى الماء قد يجعله أكثر فعالية.

6. الأعشاب

أفضل علاج للبلغم هو النعناع، له خصائص مضادة للالتهابات، مضاد للميكروبات، ومضاد للأكسدة، وثبت أن هذه الخصائص تنظف المجارى التنفسية من المخاط أو البلغم مع تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

7. بخاخ للأنف

لتقليل تراكم المخاط واستعادة التنفس الطبيعى، يمكنك أيضًا تجربة رذاذ الأنف أو القطرات، حيث يحتوى رذاذ الأنف عادةً على ماء مالح يساعد على ترقيق المخاط وتخفيفه، عندما يكون لديك بلغم، اسأل طبيبك عن المدة التي يجب أن تستخدمه خلالها.