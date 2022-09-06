شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 أغذية لبشرة صحية.. منها الأفوكادو والفلفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية مهمة للصحة، ويمكن أن يؤدى النظام الغذائى غير الصحى إلى إتلاف عملية التمثيل الغذائى لديك وزيادة الوزن، وحتى إتلاف الأعضاء مثل القلب والكبد، لكن ما تأكله يؤثر أيضًا على عضو آخر وهو البشرة، وفقا لما نشره موقع healthline.

ومن أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة بشرتك..

1. الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والرنجة، من الأطعمة الممتازة لصحة الجلد، حيث إنها مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر مهمة للحفاظ على صحة الجلد.

2. الأفوكادو

الأفوكادو غنى بالدهون الصحية، وتفيد هذه الدهون العديد من الوظائف فى جسمك، بما في ذلك صحة بشرتك، ووجدت إحدى الدراسات التي شملت أكثر من 700 امرأة أن تناول كميات كبيرة من الدهون الكلية - وتحديدًا أنواع الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو - كان مرتبطًا ببشرة أكثر ليونة ونضارة.

3. الجوز

يتميز الجوز بالعديد من الخصائص التى تجعله غذاءً ممتازًا لبشرة صحية، حيث إنه مصدر جيد للأحماض الدهنية الأساسية، وهي دهون لا يستطيع جسمك تكوينها بنفسه، وهى أغنى من معظم المكسرات الأخرى في كل من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية.

4. بذور عباد الشمس

بشكل عام المكسرات والبذور هي مصادر جيدة للعناصر الغذائية التي تعزز الجلد، بما في ذلك فيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة للبشرة.

5. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا - حيث تحتوي حصة نصف كوب (100 جرام) من البطاطا الحلوة المخبوزة على ما يكفي من البيتا كاروتين لتوفير أكثر من ستة أضعاف القيمة اليومية لفيتامين أ.

6 - الفلفل الأحمر أو الأصفر

يحتوي الفلفل الحلو على الكثير من بيتا كاروتين وفيتامين سي - وكلاهما من مضادات الأكسدة المهمة لبشرتك. فيتامين ج ضروري أيضًا لإنتاج الكولاجين ، وهو البروتين الهيكلي الذي يحافظ على بشرتك قوية.