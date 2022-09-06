شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات وعناصر غذائية مهمة بعد الولادة.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بالتغذية وتناول الفيتامينات بعد الولادة من أهم النصائح التى يجب القيام بها للحفاظ على الصحة، وتجنب أى مضاعفات صحية، لأن فترة الحمل تعد من أصعب الفترات التى تزيد من تعرض السيدة لفقدان نسبة كبيرة من العناصرالغذائية، ولذا يجب بعد الولادة الاهتمام بهذا الأمر.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع webmed الطبى أبرز وأهم النصائح الغذائية المهمة للنساء بعد الولادة، ومنها:

- حمض الفوليك، يحافظ على صحة القلب، ويعزز قدرة الجسم على امتصاص الحديد، لذا عليكى تناوله مع الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد.

- الحديد، يعد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فتناوله يحمىمن الإصابة بالأنيميا، لذا عليكى الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، والبنجر، والعسل الأسود، مع قياس نسبة الهيموجلوبين في الجسم وإذا كانت قليلة عليها أخذ حبوب الحديد مع التغذية الغنية به.

- فيتامين سي، يعمل علي تقوية الجهاز المناعي للأم بعد الولادة، ويقلل حدة إصابتها أوالتعرض للإصابة بالفيروسات والبكتريا.

- فيتامين د، الحمل يؤثر علي صحة عظام الأم، ولذا يجب عليها الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، ومنها البيض، والأسماك، وأيضا عليها التعرض لأشعة الشمس بمدة 15 دقيقة.

- اليود، وهو موجود فى الأسماك، والألبان، فهي أطعمة ضرورية للأم بعد الولادة كما أن هذه الأغذية يتنزل للطفل في اللبن وبتالي تعمل علي نموه العقلي وامداد جسمه بالطاقة الحيوية.