شكرا لقرائتكم خبر عن الدهون الحشوية.. مقدار البروتين الواجب توافره فى كل وجبة لحرق دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية هو النوع الموجود تحت الجلد الذى يلتف حول المعدة والكبد والجزء العلوى من الأمعاء والقلب، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدى إلى العديد من الحالات الصحية التى تتراوح من أمراض القلب إلى السرطان، ومتلازمة التمثيل الغذائى إلى مرض السكرى من النوع 2.

وبينما النظام الغذائى والتدريبات هو مفتاح إدارة دهون البطن يقول الخبراء تلك البروتينات هى أهم المغذيات التى يمكن أن تؤدى، بكميات مناسبة، إلى تسريع فقدان الدهون الحشوية.

مقدار البروتين الواجب توافره فى كل وجبة

عندما يأكل المرء السكر أو الكربوهيدرات يفرز البنكرياس الأنسولين للسماح للخلايا باستخدام الطاقة والتحكم فى مستويات السكر فى مجرى الدم أيضًا، ومع ذلك، عندما يأكل المرء باستمرار الأطعمة عالية الكربوهيدرات، يستمر الجسم فى ضخ الأنسولين ما قد يؤدى إلى تراكم السكر على شكل دهون، لذلك يُنصح بتجنب تناول الكثير من الوجبات الكبيرة فى اليوم والاعتماد بدلاً من ذلك على ثلاث وجبات على فترات منتظمة.

ومن الناحية المثالية يجب تناول 25 جرامًا من البروتين في الوجبة لتقليل الدهون الحشوية، ويساعد هذا في دعم توازن السكر في الدم ويحفز أيضًا على الشبع للتحكم في تناول السعرات الحرارية، تشمل بعض المصادر الصحية للبروتين الخالي من الدهون المكسرات والأسماك والبذور والدواجن.

كما أن السكر يجعل الجسم مرنًا للبتين، وهو هرمون يخبر الجسم بشكل طبيعي عندما يكون ممتلئًا، ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من الأنسولين، الناتجة عن الإفراط في تناول الكربوهيدرات والسكر، إلى حجب إشارات اللبتين ف ىالدماغ، نتيجة لذلك يستمر المرء في تناول الطعام بلا وعي.

كيفية حرق دهون البطن بشكل طبيعي؟

إلى جانب تناول 25 جرامًا من البروتينات في الوجبة، يُنصح بزيادة تناول الأطعمة التالية للحرق دهون البطن بطبيعة الحال:

زيت الزيتون

الخضار الورقية الخضراء

التوت

كل الحبوب

العدس والفول

الخضراوات الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي

الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان

خل التفاح

كما يوصي الخبراء بتناول الكربوهيدرات في الفطور والغداء بكميات محدودة والامتناع عن تناولها في العشاء، ويجب أن يشتمل العشاء بشكل مثالي على الخضار المشوى أو اللحوم الخالية من الدهون ويجب أن يكون قبل الساعة 7 مساءً.