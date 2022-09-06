خسارة الوزن الزائد في اقل من شهر برجيم الموالح السريع 

بيروت - نادين محمد - من اجل خسارة الوزن بطريقة فعالة وسريعة لا بد من الامتناع عن تناول الاطعمة التي تحتوي على الدهون والسكريات والتركيز على المأكولات الصحية المحضرة عن طريق الشواء او البخار كما على الخضار والفواكه وغيرها. ومن المفيد ايضاً تطبيق برامج حميات موقتة يمكن ان تسرع عملية حرق الدهون ونحت الجسم. ولهذا ينصح مثلاً باعتماد برنامج تطلق عليه تسمية رجيم الموالح الفعال ويساعد على خسارة كل الوزن الزائد في 3 اسابيع فقط.

فوائد رجيم الموالح

​



يعتبر هذا الرجيم من طرق خسارة الوزن الفعالة والصحية. فهو يساعد على انقاص 10 كيلوغرامات في 3 اسابيع فقط. والسبب انه يعمل على تذويب الدهون الضارة الزائدة التي تتجمع في المناطق المختلفة مثل البطن والارداف. وهو يغذي الجسم من خلال تزويده بعدد كبير من العناصر الضرورية. ورغم هذا من الافضل الا يتم تطبيقه لمدة طويلة وعدم فعل هذا من دون استشارة الطبيب الاختصاصي.

طريقة الرجيم



يمكن تطبيق هذا الرجيم اذاً لمدة 3 اسابيع كحد اقصى ويقوم على تناول الوجبات الاساسية خلال ساعات محددة من النهار وهذا برنامجه.

الاسبوع الاول

​



الفطور. بين الساعة 7 و9 صباحاً ويمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة واحدة، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، حبة طماطم.

الغداء. الساعة 1:30 او 2 من بعد الظهر. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي او المسلوق من دون دهون، طبق متوسط الحجم من سلطة تحتوي على صلصة خفيفة او طبق متوسط الحجم من اللبن الزبادي مع الخيار ورشة خفيفة من الملح وملعقة وسط من زيت الزيتون.

العشاء من 6 الى 7:30 مساء. كوب متوسط الحجم من شوربة خالية من الدسم، حبتان من فاكهة موسمية، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر مع الفواكه او بذور الشوفان.

الاسبوع الثاني

الفطور. يمكن تناول كوب من خلاصة نباتية او من الشاي الاخضر من دون سكر، بيضتان مسلوقتان، قطعة من الخبز المحمص، كوب من الزبادي غير المحلى او قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم مع ملعقة مربى صغيرة. وبعد ساعتين يمكن تناول حبة برتقال.

الغداء. طبق من شوربة خضار من دون زيت او اي مواد دسمة، قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج المشوي.

العشاء. حبة بطاطا مسلوقة، سلطة خضار او كوب من الشوربة من دون دسم، قطعة من الخبز المحمص، حبة برتقال او فراولة او اي فاكهة موسمية.



الاسبوع الثالث

​



الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، بيضة مسلوقة مع قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء.

اليوم الاول. طبق كبير من سلطة التونة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اليوم الثاني. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، 4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، طبق سلطة خضراء.



اليوم الثالث. 5 الى 6 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، طبق صغير من المعكرونة، طبق من شوربة قليلة الدسم.

اليوم الرابع. علبة تونة بالماء، قطعة توست متوسطة الحجم ومصنوعة من الحبوب الكاملة، طبق سلطة خضراء.

اليوم الخامس. 3 قطع صغيرة من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من الشوربة الخالية من الدسم.

اقرئي أيضاً: برنامج رجيم التمر واللبن مع المشي لخسارة 5 كيلوغرامات في اسبوع



اليوم السادس. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اليوم السابع. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي، قطعة صغيرة من الخبز المحمص، طبق من السلطة.

العشاء. حبة بطاطا مسلوقة، طبق من السلطة من دون مواد دسمة. وخلال اتباع هذا الرجيم ومن اجل خسارة الوزن بفعالية وسرعة من المهم شرب 10 اكواب من الماء وممارسة رياضة المشي يومياً.



