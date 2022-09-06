كارنيفور دايت لمحبي اللحوم

بيروت - نادين محمد - Carnivore Diet أو حمية اللحوم، هي حمية غذائية ترتكز بشكل كامل على اللحوم والأطعمة الحيوانية، وتستبعد بقية الأطعمة تماماً. تم ابتكارها من قبل طبيب العظام الأمريكي شون بيكرShawn Baker الذي ألف كتاباً عام 2018 وأطلق عليه اسم Carnivore Diet ، زعم فيه أن هذه الحمية تساهم في إنقاص الوزن، تنظم مستويات السكر في الدم، تعالج الاكتئاب، القلق، التهاب المفاصل، السمنة، وغيرها... لكن من الجدير ذكره أن رخصة الطبيب بيكر الطبية كانت قد ألغيت عام 2017 لشكوك تتعلق بكفاءته.

ما هو كارنيفور دايت؟



يرتكز كارنيفور دايت على مبدأ مثير للجدل، وهو أن البشر القدامى كانوا يعمدون إلى تناول اللحوم والأسماك بشكل رئيسي، في حين أن الأنظمة الغذائية المعاصرة تتضمن نسباً عالية من الكربوهيدرات، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل السمنة والأمراض المزمنة مؤخراً.

يصنف كارنيفور دايت على أنه حمية قاسية نوعاً ما، تتضمن اللحوم، الأسماك والأطعمة الحيوانية الأخرى، كالبيض وبعض منتجات الألبان، يقابل ذلك الامتناع عن تناول بقية الأطعمة.

ليس هذا فحسب، بل تدعو هذه الحمية إلى الامتناع أو التخفيف من تناول منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوزLactose ، كالزبدة مثلاً، وتسمح بتناول اللحوم ذات النسب الأعلى من الدهون، للحصول على الكمية الكافية من السعرات الحرارية دون أن تحدد نسبها المسموح بها أو حجم الحصص أو حتى عدد الوجبات، لا بل تدعو متبعي كارنيفور دايت بتناول الطعام عند الشعور بالجوع أو بالشهية لتناوله.

ما هي الأطعمة المسموح بها بكارنيفور دايت؟

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• لحم البقر ولحم الضأن مع التركيز على تناول القطع ذات النسب الأعلى من الدهون.

• لحوم الأعضاء، كالكبد، الطحال، القلب ....

• الدواجن، كالدجاج، الحبش، البط....

• المأكولات البحرية، كالسلمون، السردين، التونة، الماكريل، البلطي، السلطعون، القريدس، المحار وغيرها.

• المنتجات الحيوانية، كالبيض،نخاع العظم ومرق العظم.

• كميات صغيرة من منتجات الألبان القليلة اللاكتوز، كالقشدة الثقيلة، الزبدة والأجبان الصلبة .

• الماء.

• يسمح بإضافة الملح، الفلفل والبهارات إلى الطعام على ألا تحتوي على الكربوهيدرات.

ما هي الأطعمة غير المسموح بها في كارنيفور دايت؟

• الخضار، كالبروكلي، القرنبيط، البطاطس، الفاصولياء الخضراء، الفلفل الحلو وغيرها.

• الفواكه، كالتفاح، التوت، الموز، الكيوي، البرتقال...

• منتجات الألبان ذات اللاكتوز المرتفع، كالحليب، اللبن، الجبن الطري.

• البقوليات، كالفول، العدس، الحمص، اللوبياء وغيرها.

• المكسرات والبذور، كاللوز، البندق، بذور اليقطين، بذور عباد الشمس، الفستق الحلبي....

• الحبوب، كالأرز، القمح، الخبز، الكينوا، المعكرونة...

• السكر، كسكر المائدة، شراب القيقب وغيرها.

• أي مشروب باستثناء الماء، كالمشروبات الغازية، القهوة، الشاي، عصير الفواكه وغيرها.

أضرار كارينفور دايت



لكارينفور دايت العديد من الآثار السلبية، فهو حمية قاسية لا تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية له ولا تزوده بكمية السعرات الحرارية التي يحتاجها، وهذا يضاعف من خطر الإصابة بنقص التغذية التي تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة مثل:

• انخفاض مستويات الطاقة.

• ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

• تحتوي الأطعمة المتاح تناولها في كارينفور دايت على نسبة عالية في الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، والإصابة بأمراض الكلى.

• الإكثار من تناول اللحوم المصنعة، وهو ما يتيحه كارنيفور دايت، يضاعف من خطر الإصابة بسرطان القولون.

• اضطرابات في الجهاز الهضمي لافتقار الأطعمة في كارينفور دايت إلى الألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء.

• كارينفور دايت غير آمن للجميع، خاصة لمرضى الكلى الذين يحتم عليهم تناول كميات قليلة من البروتين.

• يمنع على الأطفال والحوامل والمرضعات اتباع كارنيفور دايت لأنها لا تزود الجسم بالعناصر الغذائية كافة.

• كما أن كارينفور دايت يتسبب بظهور عوارض أخرى، منها الشعور بالغثيان، الصداع، الانتفاخ.....