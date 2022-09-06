شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد عصير الجزر.. تعزيز المناعة وتحسين صحة الجلد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف دائمًا أن الجزر مفيد للعيون لكنه لا ينتهى عند هذا الحد، فالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة به مفيدة لأجزاء أخرى من الجسم أيضًا، فهى منخفضة الكربوهيدرات والدهون ويمكنك تضمينها فى نظامك الغذائى المعتاد أيضًا، ووفقا لموقع "webmd" تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات A و C و K ؛ وكلها معروفة بأنها مفيدة للغاية للجلد.

ويحتوى الجزر أيضًا على أصباغ كاروتينويد تسمى لوتين وزياكسانثين، والتى تساعد على محاربة ضرر الجذور الحرة فى الجسم، مثل الخضار فإن عصيرها مفيد أيضًا للجسم، وفى هذا التقرير نلقى نظرة على الفوائد الصحية لعصير الجزر.

يعزز المناعة

يمكن لفيتامينات A و C الموجودة فى العصير أن تساعد فى منع تلف الجذور الحرة فى الجسم، كما أنه يحتوى على فيتامين ب 6 الموجود فيه وهو مفيد لمناعة الجسم.

يمكن أن تساعد فى سكر الدم

عصير الجزر يساعد على تحسين مستويات السكر فى الدم كما أنه مفيد لبكتيريا الأمعاء المصاحبة لمرض السكرى، ويحتوى العصير أيضًا على مؤشر منخفض لنسبة السكر فى الدم ما يجعله خيارًا صحيًا.

جيد لصحة الجلد

الجزر يحتوى على فيتامين سى ما يساعد على تحسين إنتاج الكولاجين فى الجلد ويمكّن من مرونة الجلد، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فى الجلد تساعد على حماية البشرة من التلف.

قد يكون مفيدًا لقلبك

يحتوى عصير الجزر على البوتاسيوم الذى يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويساعد على خفض مستويات ضغط الدم وأيضًا منع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، إلى جانب ذلك فإن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على تقليل أكسدة الدهون.