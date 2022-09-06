شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه المشروبات قبل النوم للمساعدة فى خفض الوزن والتخلص من الكرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن رحلة صعبة للغاية، لكنها ليست مستحيلة، لكن بمساعدة نظام غذائى متوازن وممارسة الرياضة وبعض التغييرات فى نمط الحياة يمكن تحقيق هذه المهمة الشاقة، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يصبح نمط النوم مهمًا جدًا لأن كل ما تأكله وتشربه قبل النوم يعمل لصالح الجسم.

بينما ينصح معظم الأطباء بعدم تناول مشروبات مثل الشاى والقهوة لأنهما يمكن أن يؤثران على النوم، فإليك بعض المشروبات التى يمكنك تناولها قبل النوم والتى من شأنها أن تساعدك على تحسين حيوية الجسم وحرق الدهون، ما يمنحك بطنًا مسطحًا وفقا لموقع healthline.

مخفوق البروتين

إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، فإن تناول البروتينات قبل النوم يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لإصلاح وتجديد العضلات، سيساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وسيحافظ الزبادى اليونانى الجيد على الأمعاء نظيفة وصافية وصحية، وبالتالى يساعد فقدان الوزن.

اللبن

كوب من الحليب العادى قبل النوم لا يساعدك فقط على النوم دون انقطاع، لكن الكالسيوم يمنعك من الإفراط فى تناول الطعام فى اليوم التالى أيضًا، الحليب ملىء بالكازين، وهو بروتين يبطئ عملية الهضم ويساعدك على بناء العضلات والحصول على معدة مسطحة.

القرفة

غنية بمضادات الأكسدة التى تساعد على زيادة التمثيل الغذائى، وشرب القرفة الساخنة قبل أن تضغط على السرير يساعد على إنقاص الوزن باستمرار ويزيل السموم من الجسم، من السهل جدًا صنع القرفة الطازجة باستخدام لحاء واحد من التوابل الحلوة، اتركه يغلى مع كوب من الماء لمدة 2-3 دقائق ويكون مشروبك العطري جاهزًا.

مياه الحلبة

تولد مياه الحلبة حرارة فى الجسم وتتحكم فى الوزن، كما أنها تساعد على تقوية الجهاز الهضمى وزيادة التمثيل الغذائى ما يساعد على إنقاص الوزن، نقع بذور الحلبة فى الماء لمدة 2-3 ساعات على الأقل وشربها قبل 30 دقيقة من موعد النوم بانتظام سيساعدك على تحقيق أهداف جسمك بالتأكيد.

عصير العنب

كوب من عصير العنب الطازج قبل النوم يساعد على حرق الدهون، العنب مصدر كبير لمضادات الأكسدة التى تساعد على تكسير الدهون وتنظيم إفراز الأنسولين وتنظيم إيقاعات الجسم اليومية.