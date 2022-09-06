شكرا لقرائتكم خبر عن هيحافظ على صحتك وجمالك.. اعرفى فوائد العسل الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العسل الأبيض واحد من أهم الأطعمة التي ينصح بتناوله دائما حيث يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات ، كما له دور فعال في تعزيز صحة البشرة والشعر.



فوائد العسل الأبيض فوائد العسل الأبيض

وحسب ما ذكره موقع timesofindia فأن فوائد العسل الأبيض هي :



-غني بمضادات الأكسدة -غني بمضادات الأكسدة

العسل الأبيض مليء بمضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد والفينول هذه المواد المضادة للأكسدة تحمي الجسم من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة. كما أنه يساعد في تجديد الخلايا ، ويمنع عدة أنواع من السرطانات ، كما أن وجود مادة البوليفينول يساعد في تحسين صحة القلب.



-بديل للسكر -بديل للسكر

إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فإن التحول إلى العسل الأبيض قد يكون فكرة جيدة. وذلك لأن العسل الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز ، مما يمنحه حلاوة وفي نفس الوقت يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مقارنة بالسكر المكرر ، الذي يحتوي على جميع السعرات الحرارية وقيمة غذائية صفرية. ومع ذلك ، تأكد من تناول العسل باعتدال واطلب المشورة الطبية.



لعلاج البرد والانفلونزا لعلاج البرد والانفلونزا

تم استخدام العسل في العديد من الممارسات الطبية لعلاج التهاب الحلق والحمى والبرد والاحتقان، العسل الأبيض هو أيضا مثبط كبير لنزلات البرد والسعال



-يحسن صحة القناة الهضمية -يحسن صحة القناة الهضمية

له خصائص ملين جيدة والإنزيمات الموجودة في العسل تساعد في تسهيل حركة الأمعاء. نظرًا لأنه يحسن صحة الأمعاء والهضم ، فإنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ويسرع معدل الأيض. يمكن أن يساعد إقرانها بالليمون أو التوابل أو الأعشاب في إنقاص الوزن بشكل أسرع. كما يمكن استخدامه كبديل للسكر المكرر.



-المغذيات النباتية -المغذيات النباتية

العسل الأبيض غني بالمركبات النباتية المعروفة باسم المغذيات النباتية. تحافظ هذه المركبات على النبات في مأمن من الحشرات والإشعاعات الضارة للأعشاب فوق البنفسجية ، كما أن هذه المركبات غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في تعزيز المناعة. لكن المعالجة غالبًا ما تدمر هذه المركبات ، وبالتالي فإن العسل الأبيض مفيد للصحة العامة.



-مضاد للالتهاب -مضاد للالتهاب

للعسل خصائص مذهلة مضادة للالتهابات تساعد في الشفاء وتقليل الألم هذا هو أحد أسباب استخدام عسل الأيورفيدا كعنصر نشط في معظم العلاجات العلاجية. وبالتالي ، فإنه غالبًا ما يستخدم في التئام الجروح والندبات حيث يعمل كمطهر.



-العناية بالبشرة والشعر -العناية بالبشرة والشعر

يستخدم العسل الخام في معظم منتجات التجميل والعناية الشخصية ، لإضافة رطوبة للبشرة وبريق للشعر خصائصه العلاجية ومضادات الأكسدة تجعله رائعًا لعكس شيخوخة الجلد. وبالتالي ، فإن استهلاك هذا العسل وكذلك استخدامه يعمل العجائب.