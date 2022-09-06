شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من خفقان القلب بعد الأكل.. اعرف الأطعمة الممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الكثير منا حياتنا اليومية مع القليل من الاهتمام بجهازنا العصبي اللاإرادي ، بينما يحب بعض الأشخاص تتبع معدل ضربات قلبهم أثناء ممارسة التمارين ، في معظم الوقت ، لا يولي الشخص العادي الكثير من الاهتمام لضربات قلبه، ومع ذلك ، إذا كنت قد عانيت من قبل من خفقان القلب ، فسيكون لديك وعي متزايد بنبضات قلبك، وفقًا للدكتور جاي سينجوبتا ، اختصاصي وظائف القلب الكهربية ، إذا كنت قد اختبرت هذا الإحساس المخيف ، فمن الجيد أن تنتبه له عن كثب أثناء وبعد وجبات الطعام، بعد تناول وجبة ، يزيد الجسم من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب ، على الرغم من أن أسباب خفقان القلب يمكن أن تختلف من شخص لآخر ، إلا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تجعلها أسوأ، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

لماذا يحدث خفقان القلب بعد الأكل؟

يصف الدكتور سينجوبتا، خفقان القلب بأنه ضربات قلب متخطية أو نبضات إضافية، يمكن أن يكون لهذه النبضات غير المنتظمة مجموعة متنوعة من الأسباب، أكثرها شيوعًا هي مشاكل الهضم والمرارة،

السبب الثانى هو انخفاض مستويات البوتاسيوم. هذا لأن البوتاسيوم هو أحد الإلكتروليتات الرئيسية التي تتحكم في جهاز تنظيم ضربات القلب الطبيعي في الجسم.

السبب الرئيسي الثالث هو درجة الحموضة القلوية للغاية. إذا كان مستوى PH في الدم مرتفعًا جدًا ، أو أعلى من 7.45 ، فقد يصبح جسمك شديد القلوية ، كما أن المعادن تواجه صعوبة في التحرك عبر القلب، ويوضح أنه بصرف النظر عن هذه الأسباب الرئيسية ، هناك أطعمة ومشروبات شائعة يجب تجنبها لمنع حدوث خفقان القلب، وتشمل بعض هذه الكربوهيدرات المكررة والزيوت النباتية والكافيين.

ما يجب تجنبه مادة الكافيين

عندما يتعلق الأمر بالكافيين ، فإن الاعتدال هو المفتاح، إن تناول فنجان من القهوة في الصباح لن يضر بصحتك. بعض الناس أكثر حساسية للكافيين من غيرهم، إذا وجدت أن قلبك يبدأ في السباق أثناء شرب الكافيين ، فقد ترغب في التفكير في تقليله أو تجنبه تمامًا، إذا كنت تعاني من خفقان القلب المنتظم ، فقد ترغب أيضًا في الابتعاد عن مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين بكميات زائدة.

سكر

يمكن أن يؤدي استهلاك السكر المكرر الزائد إلى إفراز الجسم لهرمون يسمى الأدرينالين ، والذي يزيد من معدل ضربات القلب، على الرغم من أن كل شخص قد يتفاعل بشكل مختلف مع الأطعمة ، توصي الإرشادات الغذائية 2020-25 بالحصول على ما لا يزيد عن 10 في المائة من السعرات الحرارية اليومية من السكر المضاف ،من الأفضل تجنب المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة سكر مخفية وتناول قطعة من الفاكهة إذا كنت تشتهي السكر.

تيرامين

التيرامين هو حمض أميني موجود بشكل طبيعي في الجسم، ينظم ضغط الدم ويمكن العثور عليه في مخلل الكرنب وصلصة الصويا والجبن المعتق. إذا تم استهلاك الكثير من هذا الإنزيم ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة ضغط الدم ونتيجة لذلك ، يزيد من خطر الإصابة بخفقان القلب، من الأفضل تناول هذه الأطعمة باعتدال إذا كان لديك تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة عالية الكربوهيدرات

الكربوهيدرات المعالجة هي سبب كبير آخر لخفقان القلب، يتم تقسيم معظم الكربوهيدرات إلى جلوكوز ، أو سكر ، عند هضمها ونتيجة لذلك ، يمكنهم رفع مستويات السكر في الدم ، تمامًا مثل سكر المائدة .