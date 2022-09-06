شكرا لقرائتكم خبر عن الخرف.. ألعاب تحفيز الدماغ للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المرض العقلي هي حالة يفقد فيها الفرد قدراته المعرفية ويمكن أن يؤثر فقدان هذه القدرات على الرفاهية العامة للفرد، قد يفقد الناس ذاكرة التفكير أو منطق قدراتهم وفي الحالات الشديدة لغتهم أيضًا، ومع فقدان هذه القدرات من الصعب عليهم أداء أنشطتهم اليومية.

وفقا لموقع " timesnownews "، لا يوجد علاج للخرف ، ومع ذلك ، يمكنك اتخاذ التدابير والأدوية التي من شأنها أن تساعد في تخفيف أعراض الحالة، فيمكن للأشخاص الذين يعانون من الخرف أداء الأنشطة التي يمكن أن تساعدهم على تحفيز أدمغتهم.

هذا أيضا يمنع تراجع المهارات المعرفية لهم، ويمكن أن تكون هذه الأنشطة عبارة عن ألعاب لوحية أو ألعاب فيديو تعمل على الذاكرة قصيرة المدى للفرد

فيما يلي بعض الألعاب التي يمكن أن يلعبها الفرد المصاب بالخرف.

ألغاز الصور المقطوعة:

هذه واحدة من أكثر الألغاز إثارة للاهتمام التي يمكن للمرء أن يلعبها، يمكن أن تساعد هذه الألغاز الأشخاص المصابين بالخرف حيث تشارك كل من العينين واليد في حل الألغاز، هناك أنواع مختلفة من الألغاز المتاحة من الألغاز البسيطة إلى الألغاز المعقدة ثلاثية الأبعاد.

ألعاب الورق:

هناك عدة أنواع من ألعاب الورق المتاحة ويمكن للمرء أن يلعبها لتحسين التفكير وحل المشكلات والذاكرة، اسمح لهم باختيار اللعبة التي قد يستمتعون بلعبها.

الألغاز :

تركز هذه اللعبة عادة على الجانب اللغوي وتعمل عليه، يمكن للمرء أن يلعب ألعابًا مثل لعبة الخربشة أو الكلمات المتقاطعة والتي ستساعد على تحسين لغته وذاكرته من بين مهارات أخرى.

ألعاب الطاولة:

يمكنك لعب ألعاب الطاولة وهذا سيساعد مهاراتك المعرفية مثل التفكير وحل المشكلات وغيرها، يمكنك ممارسة ألعاب مثل الاحتكار والشطرنج وألعاب النرد والعديد من الألعاب الأخرى.