شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. خدى بالك الصداع علامة تحذيرية على ورم المخ عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يشكو الأطفال من الأوجاع والآلام في رؤوسهم أو في منطقة الرقبة ، غالبًا ما يكون غير قادرين على وصف الألم بدقة وقد يتقيأون ، لكنهم يشعرون بالقلق ، أو يظهرون شاحبين عند الإصابة به ، على الرغم من أن الصداع قد يستمر لبضع دقائق أو بضع ساعات، ومع ذلك ، إذا استمر الصداع واشتدت حدة الأعراض بمرور الوقت ، فقد يشير ذلك إلى احتمالية الإصابة بورم في دماغ الأطفال، بحسب ما نشره موقع " doctor.ndtv".

أورام دماغ الأطفال

أورام دماغ الأطفال عبارة عن كتل أو نمو لخلايا غير طبيعية تتطور في دماغ الطفل أو الأنسجة والبنى المحيطة به، تحدث أورام الدماغ بين الأطفال بسبب عيوب في الجينات التي تشارك في التحكم في دورة الخلية ، مما يؤدي إلى تكاثر الخلايا غير المنضبط، هو الأكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 9 سنوات.

الأعراض

هناك اختلافات كبيرة في علامات وأعراض أورام المخ عند الأطفال، وهي تعتمد على النوع والحجم والموقع ومعدل النمو، قد يكون من الصعب تحديد بعض العلامات والأعراض لأنها تشبه العديد من الحالات الأخرى، تشمل بعض الأعراض الشائعة الصداع ، الذي قد يزداد تواترًا وشدة تدريجيًا في المستقبل ؛ الغثيان أو القيء غير المبرر مع شعور بزيادة الضغط في الرأس ؛ والظهور المفاجئ للمشاكل المتعلقة بالعين ، بما في ذلك الرؤية المزدوجة.

الأسباب

المرضى الذين يعانون من أمراض وراثية معينة مثل الورم العصبي الليفي أو الورم الأرومي الشبكي هم أكثر عرضة للإصابة بأورام الجهاز العصبي المركزي، هناك أمثلة لأطفال في نفس العائلة يصابون بأورام دماغية على الرغم من عدم وجود أي اضطرابات وراثية، بعض المواد لديها القدرة على تغيير بنية الجين الذي يحمي الجسم من المرض والسرطان،الأطفال الذين سبق لهم تلقي العلاج الإشعاعي للرأس كجزء من علاج الأورام الخبيثة الأخرى هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأورام دماغية جديدة.

التشخيص

إذا كان طفلك يشتبه في إصابته بورم في المخ ، فسيتم اقتراح العديد من الاختبارات والإجراءات للمساعدة في التشخيص وأيضًا المساعدة في تحديد خيارات العلاج، وتشمل هذه الفحوصات العصبية واختبارات التصوير بما في ذلك فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والخزعة وتشخيص الطب الدقيق.

طرق العلاج

عادة ما تكون الجراحة هي الخطوة الأولى في علاج أورام المخ، الهدف هو إزالة أكبر قدر ممكن من الورم مع الحفاظ على الوظائف العصبية الطبيعية.

لقتل الخلايا السرطانية ، يتم استخدام العلاج الإشعاعي الذي يستخدم أشعة عالية الطاقة مثل الأشعة السينية أو البروتونات.