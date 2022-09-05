شكرا لقرائتكم خبر عن صبغة الشعر وحبر الوشم وعوادم السيارات خطر على صحة الحوامل.. اعرف الفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة جديدة نشرتها مجلة لانسيت من خطر مواد فى صبغة الشعر ، والماسكارا ، وحبر الوشم، والطلاء، ودخان التبغ ، وعوادم السيارات على صحة.

المرأة الحامل والتى تتعرض لمواد كيميائية سامة في العديد من الأشياء المحيطة بها في الحياة يومياً، ومنها:الأطباق، منتجات تلوين الشعر، البلاستيك، المبيدات الحشرية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وتضر بنمو الطفل.

وتم العثور على الميلامين ومشتقاته الرئيسية ، حمض السيانوريك ، في جميع النساء البالغ عددها 171 تقريبًا في الدراسة ، وكانت المستويات الأعلى بين النساء ذوات البشرة الملونة والمعرضات للتبغ.

بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور أيضًا على أربعة أمينات عطرية تستخدم في الأصباغ في جميع المشاركات الحوامل تقريبًا.

وقالت الباحثة تريسي وودروف في بيان صحفي من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو "هذه المواد الكيميائية تثير قلقا شديدا بسبب ارتباطها بالسرطان والسمية التنموية، ومع ذلك لا يتم رصدها بشكل روتيني".

يوجد الميلامين في الأطباق والبلاستيك والأرضيات وطاولات المطبخ والمبيدات يستخدم حمض السيانوريك كمطهر ومثبت بلاستيكي ومذيب تنظيف في حمامات السباحة.

يمكن أن يتعرض الأشخاص للمواد الكيميائية من خلال الهواء الذي يتنفسونه، أو من خلال الابتلاع أو استخدام المنتجات التي تحتوي على البلاستيك والأصباغ.

قال الباحثون في ملاحظات أساسية أنه عندما يحدث التعرض للميلامين وحمض السيانوريك معًا ، يمكن أن يكونا أكثر سمية من أي منهما بمفرده.

بالنسبة للدراسة ، قام الباحثون بقياس 45 مادة كيميائية مرتبطة بالسرطان ومخاطر أخرى في عينات البول من مجموعة متنوعة من 171 امرأة كن جزءًا من التأثيرات البيئية للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة على برنامج نتائج صحة الطفل.

وقالت جيسي باكلي، الأستاذة المشاركة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ، "إنه أمر مقلق أن نستمر في العثور على مستويات أعلى من العديد من هذه المواد الكيميائية الضارة في الأشخاص ذوي البشرة الملونة".

وقال المؤلف المشارك جيهاي تشوي ، زميل ما بعد الدكتوراه في كلية بلومبيرج للصحة العامة: "تثير النتائج التي توصلنا إليها مخاوف بشأن صحة النساء الحوامل والأجنة لأن بعض هذه المواد الكيميائية معروفة بأنها مواد مسرطنة وتسمم نمو محتمل".

لاحظ الباحثون أنه تم التعرف على الميلامين كمادة سامة للكلى بعد حوادث تسمم أغذية الحيوانات الأليفة في 2004 و 2007 و 2008.