شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض هرمون التستوستيرون للرجال قد يجعلهم أكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمت دراسة 723 شخصًا ثبتت إصابتهم بـ COVID-19، إلى حد كبير في عام 2020 قبل توفر اللقاحات ، في الدراسة، وأظهرت البيانات أن انخفاض هرمون التستوستيرون، مثل مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة، هو عامل خطر مستقل لدخول المستشفى بسبب كورونا .

ووفقا للنتائج التي نشرت في عدد سبتمبر الجارى من مجلة " JAMA Network Open"، فقد اكتشف الباحثون أن الرجال المصابين بـ فيروس كورونا، والذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون كانوا أكثر عرضة بمقدار 2.4 مرة لدخول المستشفى من الرجال المصابين بـ كورونا مع مستويات الهرمون ضمن المعدل الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك ، لم يكن الرجال الذين تم اختبار مستويات هرمون التستوستيرون لديهم تاريخيًا ضمن النطاق الطبيعي ولكنهم خضعوا للعلاج الناجح بالهرمونات البديلة أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب COVID-19 أكثر من الرجال الذين تم اختبار مستويات هرمون التستوستيرون لديهم باستمرار ضمن النطاق الطبيعي.

تشير النتائج، إلى أن علاج انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الذكور قد يساعد في حمايتهم من الأمراض الخطيرة وتقليل الضغط على المستشفيات أثناء موجات COVID-19.

وجدت الدراسة أن 427 رجلاً لديهم مستويات هرمون تستوستيرون طبيعية ، و 116 لديهم مستويات منخفضة ، و 180 لديهم مستويات منخفضة سابقًا ولكن تم علاجهم بنجاح، وكان هؤلاء الرجال يتلقون العلاج بالهرمونات البديلة ، وكانت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم ضمن المعدل الطبيعي في الوقت الذي طوروا فيه COVID-19.

تم العثور على انخفاض هرمون التستوستيرون كعامل خطر لدخول المستشفى بسبب كورونا ، لكن العلاج قلل من هذا الخطر ، ويزيد الخطر بشكل كبير مع عوامل العمر ، والسمنة ، والمشكلات الصحية الأخرى التي نظرنا إليها على أنها عوامل خطر ليس لها تأثير على هذا. ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة أولئك الذين يتلقون العلاج كالمعتاد.

كدراسة قائمة على الملاحظة ، نصح الباحثين بأنه لا يمكن استنتاج أن زيادة مستويات هرمون التستوستيرون ستمنع الرجال من الإصابة بفيروس COVID-19 الحاد. ستكون هناك حاجة إلى تجربة سريرية لإثبات بشكل لا لبس فيه ما إذا كان مثل هذا النهج فعالاً.