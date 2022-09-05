صحة ورشاقة

انسداد القولون.. 5 علامات تؤكد إصابتك منها الإمساك والغثيان

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القاهرة - سامية سيد - انسداد القولون ، هو حالة صحية تمنع محتويات الأمعاء من التحرك ، في حين أنه يمكن التعامل مع الكثير من الحالات من خلال إجراءات غير جراحية ، إلا أن الجراحة في بعض الأحيان ضرورية وتتم من خلال إجراء الجراحة بالمنظار ، مما يعني وجود شقوق صغيرة بالقرب من موقع الانسداد، وفى السطور القادمة سنوضح خمس علامات تشير إلى انسداد القولون ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1  - الشعور بالامتلاء
 

قد يكون الشعور بالانتفاخ والتورم من أعراض انسداد الأمعاء.

2  - غثيان

يقول الأطباء إن الغثيان قد يكون علامة على انسداد القولون.

 

3  -    تشنجات العضلات
 

يقول الخبراء إن تقلصات العضلات يمكن أن تكون علامة على انسداد القولون، يجب عليك إخطار طبيبك إذا كنت غير قادر على تخفيف الأعراض بنفسك ، إذا أصبحت شديدة (ألم ، قيء ، تقلصات عضلية ، جفاف) ، أو إذا استمرت لأكثر من 8 ساعات.

 

4  -    وجع بطن

قد يكون ألم البطن غير المبرر علامة على انسداد الأمعاء. يمكنك أن تسمع وتشعر بضيق معدتك ، وتشعر أحيانًا بتشنجات بطنية تجعلك تتعرق وتشعر بالغثيان ومع مرور اليوم ، تزداد التشنجات سوءًا تتقيأ .

 

5  -    إمساك

قد تكون عدم القدرة على التبرز علامة على انسداد الأمعاء،معظم الناس لا يستطيعون التبرز أو لا يستطيعون إخراج الغازات ، ويبدأون في الانتفاخ الشديد، في بعض الأحيان يصبح الانزعاج شديدًا للغاية .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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