بيروت - نادين محمد - فوائد المر للكرش عديدة تستخدم في الطب الصيني، وهو مادة صمغية ذات خصائص طبية قد يساعد في منع السرطان خاصة عندما يتعلق الأمر بتثبيط نمو الخلايا السرطانية النسائية، إليك أهم فوائد المر للكرش وظائف الجسم الأخرى.

تم إجراء دراسة على فوائد المر للتخسيس بعد إجرائها على فئران التجارب لاكتشاف تأثيره على دهون الدم ووزن الجسم، وقد تم إعطاء جرعات مختلفة من المر على مدار ستة أسابيع متتالية.

وقد أظهرت النتائج أن الفئران التي خضعت للعلاج بالمر لديها نشاط مضاد للالتهابات وأقل عرضة لزيادة الوزن بجانب انخفاض مستوى دهون الدم لديها.

فوائد المر للكرش وتحفيز الدورة الدموية

ثبت أنه مضاد للالتهابات بدرجة عالية، ويعتقد أنه يخفف الألم عن طريق تنشيط الدورة الدموية، مما يجعله علاجاً شائعاً لآلام المفاصل والبواسير.

فوائد المر للكرش والحفاظ على صحة الفم

بعيداً عن فوائد المر للكرش فإنه غالباً ما يستخدم نظراً لخصائصه المطهرة القوية في علاج التهابات الفم والرائحة الكريهة، وكذلك الفيروسات والفطريات المختلفة.

فوائد المر لعلاج عسر الهضم

يعد المر دواءً عشبياً يستخدم لعلاج عسر الهضم والقرحة، وقد استخدم تاريخياً لتخليص الجسم من الالتهابات، كما أنه يعالج دهون البطن والكثير من مشاكل الجهاز الهضمي مثل القرحة وعسر الهضم والانتفاخ.

فوائد المر لصحة الجهاز التنفسي

يستخدم المر لعلاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل السعال أو الاحتقان والتهاب الحلق والربو.

فوائد المر لخفض ضغط دم

قد تؤدي الكميات الكبيرة من المر لخفض ضغط الدم وعلاج مشاكل القلب وخفض نسبة السكر في الدم.

يحمي المر أيضاً من خطر الإصابة بسرطان القولون؛ لغناه بمركبات الفلافونويدات، التي تقلل من تشنجات القولون العصبي.

الآثار الجانبية لاستخدام المر

بجانب فوائد المر للكرش وباقي أعضاء الجسم إلا أنه غير آمن للاستخدام نظراً لتأثيره على الهرمونات والحيض، يجب على النساء الحوامل عدم استخدام نبات المر أثناء الحمل أو الرضاعة؛ لأنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات ونزيف الرحم.

يجب قبل إضافة نبات المر إلى نظامك الغذائي، من الأفضل التحدث مع طبيبك حول أي مضاعفات محتملة أو أي آثار جانبية .

المصدر:organicfacts

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول المر .

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