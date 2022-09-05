شكرا لقرائتكم خبر عن عالج التهاب المفاصل بـ4 طرق طبيعية.. منها التدليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل يعد من الاأمراض المسببة بألم يصعب تحملها للشخص المصاب بها، وتعرضه لعدم القدرة علي ممارسة حياته بشكل طبيعي، وأيضا تعيق حركته، ويسعي المصاب للتعرف علي أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في تخفيف الألم.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed”، أفضل وأهم الحيل الطبيعية التي تخفف من حدة التهاب المفاصل، ومنها:





- فقدان الوزن الزائد:تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة زيادة التهاب المفاصل، لأن زيادة الوزن تتسبب في الضغط علي المفاصل والركبة، ولذا فقدان الوزن الزائد يساهم بشكل كبير في تحسين الحركة وتقليل الألم.





-ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى:حيث ثبت أن الرياضة تقلل حدة الشعور بألم التهاب المفاصل، وثبت علميا أن قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة يعد من الأور المسببة لزيادة الألم.





- اتباع نظام غذائي صحي:يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأن تناول الفواكه والخضروات تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل من الشعور بألم الفاصل والتهابها، ولكن أبتعد عن تناول الغنية بالدهون، واللحوم المصنعة، لأنها تزيد من حدة الألم.





- التدليك:يعد من الخيارات الطبعية التي تقلل من الشعور بألم التهاب المفاصل، وكما أنه يخلصك من التوتر، وأيضا يجعلك تناوم بدون توتر أو أرق.