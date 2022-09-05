شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الدكتور حلمى الغوابى رئيسًا ومقررًا للجنة ترقية الأساتذة بالأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الإلكتروني التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وكذلك قواعد الترقيات للدورة الرابعة عشرة (2022-2025).

وشهد تشكيل اللجان العلمية لهذه الدورة تغييرًا ملحوظًا في التشكيل، حيث بلغت نسبة التغيير في عضوية اللجان العلمية الجديدة 52.6%، كما بلغت نسبة التغيير في مُقرري اللجان العلمية نسبة 52%.

وجاء من ضمن القائمة الدكتور حلمى الغوابي الذى تم اختياره رئيسًا ومقررًا لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لطب الحالات الحرجة فى مصر.

وتضم اللجنة الدكتور أحمد حسين الشريف والدكتور أشرف وديع بشارة والدكتور خالد حسين محمد حسين، والدكتورة شيرين مصطفى إسماعيل والدكتور عاصم عبد الرازق عبد ربه، والدكتورة عالية حسن عبد الفتاح والدكتور كامل عبد العزيز محمد عبد الله، والدكتور وحيد أحمد رضوان جمعة منصور.

كما زاد عدد اللجان العلمية في هذه الدورة إلى 133 لجنة، حيث تم تقسيم لجنة التمريض إلى ثلاث لجان بتخصصات مختلفة.