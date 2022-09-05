بيروت - نادين محمد - الكرنب أو الملفوف هو من الخضروات المليئة بالعناصر الغذائية والتي يمكن استخدامها لإعداد أطباق لذيذة ومتنوعة، ويساعد تناوله بانتظام على تحسين صحتكِ العامة والحفاظ على لياقتكِ، خاصة وأنه له تاريخ طويل لاستخدامه للمساعدة على تخسيس الوزن، وحرق الدهون، إليكِ فوائد الكرنب لفقدان الوزن.

مليء بالعناصر الغذائية

الكرنب يتميز بأنه من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية (22 سعرًا حراريًا لكل وجبة)، وفي نفس الوقت فهو غني بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على البروتين والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

كما يحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات، مثل K و B6 و C، تساعد هذه العناصر الغذائية على تسهيل الوظائف الجسدية الهامة مثل التمثيل الغذائي والجهاز العصبي، ووفقًا لبحث أجرته مجلة Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ، فإن الملفوف غني بالألياف ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وبالتالي فمن السهل إدراجه ضمن حميتكِ الغذائية دون قلق.

يساعد في تقليل الالتهاب

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء، وتحتوي الخضروات الصليبية مثل الملفوف على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المزمن، كما أن مضادات الأكسدة مثل sulforaphane و kaempferol الموجودة في الملفوف توفر تأثيرًا مضادًا للالتهابات، وفقًا لبحث نشرته مجلة Clinical Phytoscience، وعادة ما تحتاجين إلى هذا النوع من الأطعمة للحفاظ على صحتكِ بشكل عام أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، لتجنّب أي آثار جانبية.

يساعد على الهضم

تحتوي هذه الخضروات على ألياف غير قابلة للذوبان صديقة للأمعاء، ووفقًا لبحث نشرته المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق إضافة كتلة إلى البراز وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، وتجنبك حالات الإمساك التي قد تحدث أثناء اتباع الرجيم.

التحكم في الوزن

الكرنب كما ذكرنا هو من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب واحد من الكرنب المطبوخ على 34 سعرة حرارية فقط، مما يجعله خيارًا ممتازًا للتحكم في الوزن.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يعزز مستويات الطاقة ويخلق شعورًا بالامتلاء في المعدة، وبالتالي الشعور بالشبع لوقت أطول، ووفقًا لدراسة نشرتها مجلة Nutrition Reviews ، فإن الزيادة في تناول الألياف القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان تزيد من الشبع بعد الوجبة وتقلل من الجوع.

المصدر: healthshots

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