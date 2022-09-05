شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صيحة فى منتجات رعاية الأطفال من بندولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقاً من معاناة كثيراً من الأمهات الناتجة عن تغيير لون بشرة أطفالهم الناتج عن التعرض للشمس سواء من الذهاب إلي المصيف أو التمرينات الرياضية أو المدارس؛ ابتكرت شركة بندولين أول كريم تفتييح وتوحيد لون بشرة للأطفال وإزالة البقع الداكنة بتركيبة مواد آمنة و طبيعية 100%.

وتتميز بندولين بحرصها الدائم على تقديم مستحضرات تجميل آمنة وفعالة تتناسب مع رقة ونعومة بشرة وشعر الأطفال، وقد حصلت الشركة على براءة اختراع سابقة بخصوص أحد منتجاتها لحرصها التام على أمان وكفاءة وتفرد مكوناته

وأعلنت شركة بندولين أن تركيبة كريم التفتيح الجديد تحتوي على خلاصة العرقسوس وهو من أفضل وأقدم المواد الطبيعية التي اُستخدمت في التفتيح والنضارة على مر العصور، وذلك بالإضافة إلى خلاصة التوت وفيتامين (ب3) وزيت اللوز وزيت جنين القمح وغيرها من المكونات الطبيعية.

ولذلك تتعدد استخدامات كريم التفتيج الجديد من شركة بندولين ما بين تفتيح وتوحيد لون البشرة وتفتيح البقع الداكنة، وزيادة ترطيب ونضارة البشرة وإعادة لونها بعد التعرض للشمس وخصوصا بعد العودة من المصايف.

وبعد طرح المنتج في الأسواق تم تنفيذ وإطلاق حملة دعائية ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي وشملت أيضًا إعلانًا يُعرض على شاشات التلفزيون للتوعية باستخدامات كريم التفتيح الجديد المخصص للأطفال ومدي أمان هذه التركيبة على البشرة مما يجعلها فعالة وآمنة للصغار والكبار أيضًا.

وأوضحت الشركة لـ"الخليج 365"، أن طرح هذه التركيبة المتميزة والآمنة لبشرة الأطفال نبع من دراسة بعض المشاكل التي تصيب بشرة الأطفال الحساسة بسبب التعرض الزائد لأشعة الشمس خلال فصل الصيف وعُطلات المصايف وأوقات التمارين الرياضية والأنشطة خارج المنزل مما يتسبب في ظهور بقع داكنة وأماكن اسمرار على البشرة.

فجاءت تركيبة كريم التفتيح الجديد من بندولين لعلاج هذه المشكلة بمواد طبيعية آمنة 100% التي نالت استحسان العديد من الأمهات اللاتي جربن الكريم فور نزوله في الأسواق وجاءت تقيماتهم إيجابية بشكل كبير على المنتج.