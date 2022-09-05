شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توابل يمكنك استخدامها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يشير ارتفاع ضغط الدم إلى الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك الحالي، وتكون أكثر وعيًا بما تضعه في جسمك وصولاً إلى كل مكون أساسي مستخدم في وجباتك، للتحكم في ارتفاع ضغط الدم مع مراعاة نظامك الغذائي، يمكن أن تساعد خيارات الطعام مثل السلمون والأفوكادو والخضراوات الورقية الداكنة في خفض مستويات ضغط الدم ، أظهر البحث العلمي أيضًا وجود علاقة مباشرة بين مستويات ضغط الدم وتناول الصوديوم، فإن تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم هو طريقة أخرى للحفاظ على قراءات ضغط الدم بشكل فعال في نطاق صحي، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن القاعدة العامة هي ألا تتجاوز 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا، بالنسبة للبالغين - وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الاستعداد لهذه الحالة - يجب أن يقصروا أنفسهم على حوالي 1500 ملليجرام من الصوديوم يوميًا.

على الرغم من أن ملح الطعام قد يفقد مكانه على رف التوابل باعتباره عنصرًا أساسيًا في التوابل ، فإن تقليل الصوديوم مع إجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة أكثر ملاءمة لمستويات ضغط الدم الصحية لا يعني التضحية بالأطعمة اللذيذة ، لمعرفة خيارات التوابل التي يمكنك استخدامها لإضفاء الحيوية على طبقك دون التسبب في ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاعه تمامًا.

الكُركُم

تُعرف هذه التوابل أيضًا بقدرتها على تعزيز العناصر الغذائية للأطعمة الأخرى ، مما يجعلها إضافة ممتازة للأطعمة الغنية بالمغذيات مثل البطاطا الحلوة ، والتي يمكن أيضًا أن تقلل ضغط الدم بشكل طبيعي من خلال كميات عالية من البوتاسيوم.

يقترح أيضًا الجمع بين الكركم والفلفل الأسود ، لأن القيام بذلك يمكّن جسمك من امتصاص واستخدام هذه التوابل اللذيذة بشكل أفضل.

مسحوق الثوم

على الرغم من أن مسحوق الثوم قد لا يكون قويًا كما هو الحال عندما يكون طازجًا أو مفرومًا ، إلا أنه يظل من التوابل الشائعة التي يمكن أن تضيف نكهة إلى أي طبق من خلال النكهات الدقيقة من النكهة الكاملة، يضيف الثوم نكهة عميقة لمعظم الأطباق وهو ممتاز لجهاز المناعة، في الجرعات العالية ، قد يساعد تناول الثوم في خفض ضغط الدم.

تحتوي ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم على 1.86 ملليجرام من الصوديوم لوضع ذلك في منظور ، هناك 2360 ملليغرام في ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

الفلفل الأحمر المدخن

الفلفل الحلو المدخن هو إضافة ممتازة للعديد من الأطباق المالحة ، ويمكن أن يوفر نكهة مدخنة دون إضافة الصوديوم والمواد الحافظة، ومن الفوائد الصحية للفلفل الحلو ، المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم ومحاربة الالتهابات ، يجب عليك استهلاك هذه التوابل بكميات كبيرة وفي كثير من الأحيان ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والرغبة الشديدة في الحصول على نكهة مدخنة وحارة وقوية ، قد تكون الفلفل الحلو الاختيار الأمثل.