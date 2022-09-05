شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. اعرف طرق التخلص من الكرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر اكتساب الوزن من أسهل الأشياء الأشياء التي حدثت لمعظم الناس، خاصة خلال العامين الماضيين عندما تعطلت حياتنا تمامًا، بسبب جائحة كورونا، ولكن قد حان الوقت للعودة إلى فقدان الوزن الزائد، ووفقا للدكتور الأمريكي هيكتور بيريز، متخصص في جراحة السمنة ، الذى يوضح مقدار دهون البطن المفرطة بالنسبة للرجال وكيفية فقدانها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

كيفية قياس نسبة الدهون في منطقة البطن

يوضح الدكتور بيريز: "الطريقة الشائعة التي يستخدمها الناس للحكم على ما إذا كان لديهم الكثير من الدهون في البطن هي قياس محيط الخصر لديهم باستخدام شريط قياس، يعتبر الرجال لديهم الكثير من الدهون في البطن إذا كان قياس الخصر لديهم أكثر من 40 بوصة بينما تعتبر النساء لديهن الكثير من الدهون في منطقة البطن إذا كان قياس الخصر لديهن أكثر من 35 بوصة ، فإن إجراء هذه القياسات يعتبر بشكل عام غير صحي ويعرضك لخطر أكبر للإصابة بحالات صحية مختلفة.

دهون البطن غير صحية

يعتبر حمل الكثير من الدهون في منطقة البطن أمرًا غير صحي بشكل عام لأنه يرتبط بخطر أكبر للإصابة بحالات صحية مختلفةن وتشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان، كما أن دهون البطن تنتج أيضًا الهرمونات والمواد التي يمكن أن تسهم في الالتهاب ، والتي تم ربطها بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

نظام غذائي صحي

إصلاح نظامك الغذائي هو أحد أكثر الطرق فعالية لفقدان دهون البطن، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة، بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون وقليل من الأطعمة المصنعة. إنقاص الوزن في كل مكان، بما في ذلك من بطنكن تأكد أيضًا من الحد من الكربوهيدرات المكررة والمشروبات السكرية والإفراط في تناول الكحوليات ، حيث يمكن أن تساهم جميعها في زيادة الدهون في منطقة البطن.

تمرين منتظم

النظام الغذائي الصحي وحده لا يكفي لفقدان دهون البطن،ستحتاج أيضًا إلى دمج التمارين المنتظمة في روتينك، استهدف 30 دقيقة على الأقل من تمارين الكارديو متوسطة الشدة يوميًا.

ضغط عصبى

يمكن أن يؤدي التعرض لمستويات عالية من التوتر أيضًا إلى زيادة الوزن، عندما تكون متوترًا ، يفرز جسمك الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يحفز شهيتك.