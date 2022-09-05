شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القلب.. تعرف على أعراض الإصابة بجلطة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مريضًا بالقلب فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بجلطة القلب التي تعد من أنواع الجلطات الأكثر شيوعًا وانتشارًا، ولذا يجب المتابعة بشكل مستمر مع طبيبك المعالج للاطمئنان بشكل دوري علي صحتك وصحة القلب، لتقليل فرص الإصابة بجلطات القلب.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth"، أبرز وأهم وأشهر الأعراض التي تعد جرس إنذار لمريض القلب، وتحذره من الإصابة بجلطة القلب، مشيرا إلي أبرز هذه الأعراض هي شعور المصاب بألم شديد في الصدر يصعب تحمله، كما أن الشخص قد يتعرض لضيق في النفس الشديد.

وأضاف التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من جلطة في القلب، نجدهم يشعرون بألم في الكتف الأيسر، يكون صعب تحمله، بالإضافة إلي ألم في المعدة، وعند الشعور بهذه الأعراض أفضل حل هو أخذ المصاب إلى أقرب رعاية صحية للكشف عليه والإطمئنان.

كما أشار التقرير، إلى أنه من أبرز الأعراض التي يعاني منها الأشخاص عند الإصابة بجلطة القلب هي عدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، والتي يصاحبها كثرة التعرق، و الشعور بالقلق والتوتر، وزيادة ضربات القلب.

وحث التقرير، على ضرورة أخذ الشخص عند شعوره بهذه الأعراض إلي المستشفي لإجراء اللازم معه والاطمئنان علي صحته وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.