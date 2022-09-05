شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حساسية المانجو من أعراض وأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن المانجو من الفواكه الصيفية اللذيذة، والتي يعشقها الكثيرون، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية المانجو، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي هذا النوع من الحساسية وفقا لموقع “verywellhealth”.

ما هي أسباب الإصابة بحساسية المانجو؟تحتوي قشرة المانجو علي مادة كميائية يطلق عليها “ اليوروشيول”، وهذه المادة تصيب بعض الأشخاص بالحساسية، وبشكل عام نجد أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية اتجاه التفاح والكمثري والكاجو يعانون أيضا من حساسية المانجو. ما هي أعراض الإصابة بحساسية المانجو؟هناك العديد من الأعراض التي يصاب بها الشخص الذي يعاني من حساسية المانجو، ومنها:

- السعال.

- الطفح واالحكة في الجلد.

-التعرض لجفاف الجلد.

- تورم الشفاه.

ماذا تفعل إذا إكتشفت أنك مصاب بحساسية المانجو؟ - إذا ظهرت عليك أعراض حساسية المانجو السابق ذكرها عليك تجنب تناولها، واستبدالها بأنواع الفوائكه الأخري كالبطيخ.

- إذا كنت ترغب في تناولاها فعليك التخلص من قشر المانجو قبل تناولها، وارتداء قفازات حتي لا تتفاعل المانجو مع الجلد وتعرضك لظهور بثور.

- قم بغسل اليدين والفم بعد تناولها مباشرة.