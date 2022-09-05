شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المعرض لخطر السعال الديكى وما هى أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تنتقل من شخص لآخر يسبب نوبات سعال شديدة ويشير مصطلح "النعيق" إلى الصوت الذي قد تصدره إذا أخذت نفسًا سريعًا بين السعال.

وحسب ما ذكره موقع healthdirect يمكن أن يشعر السعال الديكي بعدم الراحة ويستمر لفترة طويلة بعد أسبوع إلى أسبوعين تتحسن أعراض البرد ، لكن السعال يزداد سوءًا بعد 2 إلى 6 أسابيع ، يبدأ السعال في التحسن ولكن قد يستغرق اختفاء السعال تمامًا من أسابيع إلى شهور.

ما هي أعراض السعال الديكي؟

يبدأ السعال الديكي عادةً بأعراض تشبه أعراض البرد ، بما في ذلك:

-سيلان الأنف

-العطس

-سعال جاف خفيف

-حمى

-بعد ظهور هذه الأعراض الخفيفة ، يتفاقم السعال .

يأتي السعال على شكل نوبات طويلة لا يمكن السيطرة عليها قد يحدث هذا في الليل ، مما قد يجعل من الصعب عليك النوم عندما يكون السعال شديدًا ، فقد يتسبب في القيء والإغماء وكسر الأضلاع وضعف التحكم في المثانة ( سلس البول ).

أكثر أعراض السعال الديكي شهرة هو صوت "الديكي" أخذ نفس سريع بين نوبات السعال يسبب هذا الصوت ليس كل من يعاني من السعال الديكي يصدر "صوت الديكي" قد لا يعاني الأطفال من السعال على الإطلاق لكن يمكن أن يصابوا بنوبات من التحول إلى اللون الأزرق أو توقف التنفس مؤقتًا.

تسبب البكتيريا المسماة بورديتيلا السعال الديكي ويؤدي ملامسة سوائل تنفس الشخص المصاب إلى انتشاره على سبيل المثال، إذا كان لديك اتصال مباشر مع شخص مصاب أو كان يسعل أو يعطس بالقرب منك.

السعال الديكي معدي إذا لم يتم تطعيمك ، فإن حوالي 9 من كل 10 أشخاص على اتصال بأحد أفراد الأسرة المصابين بالسعال الديكي سيصابون بالعدوى.

إذا كان أي شخص في منزلك يعاني من السعال الديكي ، فيجب ألا يذهب إلى رعاية الأطفال أو المدرسة أو العمل هذا لمنع انتشار العدوى للآخرين. تحدث إلى طبيبك إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان بإمكانك أنت أو طفلك العودة إلى العمل أو المدرسة.

من هو المعرض لخطر السعال الديكي؟

يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بالسعال الديكي ولكن بعض الفئات لديها مخاطر أعلى.

وتشمل هذه:

-الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد السعال الديكي

-الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحًا معززًا للسعال الديكي في السنوات العشر الماضية

-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر لأنهم لم يبلغوا من العمر ما يكفي للتطعيم

-الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل مع شخص مصاب بالسعال الديكي

يعتبر السعال الديكي أكثر خطورة على الأطفال تحدث معظم حالات دخول المستشفى والوفيات الناجمة عن السعال الديكي عند الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر ما يكفي لتلقي جميع جرعات اللقاح.

إذا كنت أنت أو طفلك على اتصال وثيق بشخص مصاب بالسعال الديكي ، فتحدث إلى طبيبك. قد يصف طبيبك المضادات الحيوية لتقليل فرصة الإصابة بالعدوى هذا مهم للأطفال الصغار والأشخاص المعرضين لخطر كبير من المشاكل الصحية وأولئك الذين يحتمل أن ينقلوا العدوى إلى الأطفال.