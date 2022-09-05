شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط يكون التهاب المعدة.. تعرف على أسباب أخرى لألم البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم البطن هو ألم يشعر به في أي مكان في المنطقة الواقعة بين أسفل الضلوع والحوض و يعاني معظم الناس من ألام البطن ، وحسب ما ذكره موقع healthdirectيمكن أن تكون آلام البطن خطيرة ، ولكن معظم آلام البطن تتحسن من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى أي علاج خاص.

يمكن أن يكون الألم أو الانزعاج في البطن خفيفًا أو شديدًا. قد يأتي فجأة (حاد) ؛ قد يكون شيئًا تواجهه من وقت لآخر (متكرر) أو قد يكون من الأعراض المستمرة التي تستمر لأكثر من 3 أشهر (مزمنة)، يمكن أن يبدأ أيضًا بشكل معتدل ويزداد سوءًا ، و يشار إلى الألم الذي يأتي ويذهب على شكل موجات بألم مغص.

قد يكون الألم مصحوبًا أيضًا بأعراض أخرى ، مثل الشعور بعدم الراحة في البطن أو الانتفاخ أو الإمساك أو الريح (الغازات أو الغازات أو الغازات) أو التجشؤ (التجشؤ) أو الحمى أو الحرقة أو الغثيان أو القيء أو الحمى أو الجفاف أو فقدان الشهية

قد يكون الألم ثابتًا أو قد يصبح أقوى يمكن أن يصبح أسوأ - أو يمكن تحسينه - عن طريق التغييرات في الموقف أو عن طريق السعال .

قد يساعد وصف نمط وموقع الأعراض للطبيب في تحديد سبب ألم البطن تشمل هذه الأسباب:

-القرحة الهضمية - غالبًا ما يتم الشعور بالألم في الجزء العلوي من البطن ، على شكل ألم يشبه السكين ينتقل إلى الظهر.

-مرض الارتجاع المعدي المريئي (GORD) - يسبب الألم عادةً ألمًا حارقًا مركزيًا يتطور أسفل عظم القص مباشرةً ، وقد يرتفع إلى أعلى. قد يكون مصحوبًا بالتجشؤ.

-التهاب الزائدة الدودية - يبدأ الألم عادة بالقرب من السرة (السرة) قبل أن ينتقل إلى أسفل البطن الأيمن عندما يصبح أكثر ثباتًا.

-حصوات في المرارة أو تهيج في المرارة - يشعر بالألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو الظهر أو الكتف الأيمن.

-ألم أسفل البطن: يشار إليه أيضًا باسم "ألم أسفل المعدة" ، ومن المحتمل أن يكون مصدره أمعائك.

-ألم الدورة الشهرية - عادة ما يكون ألمًا خفيفًا ومغصًا ، ويشعر به في أسفل الظهر ، وقد -ينتشر إلى الظهر.

سيؤثر سبب الألم على المدة التي ستستمر فيها الأعراض عادة ما يستمر التهاب المعدة والأمعاء بضعة أيام قبل أن يختفي قد يستغرق التسمم الغذائي بضع ساعات أو أيام حتى يظهر ثم قد يستمر لعدة أيام.

غالبًا ما ينتج ألم البطن عن مشكلة في الجهاز الهضمي (القناة الهضمية) ومع ذلك ، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب أعضاء أخرى موجودة في البطن ، مثل الكلى توجد أيضًا أوعية دموية كبيرة ، مثل الشريان الأورطي في البطن وقد تؤدي إلى الشعور بالألم. يمكن أن تحدث آلام في البطن بسبب بعض الأدوية.