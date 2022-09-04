شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الولادة القيصرية.. نصائح للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل تعد من أصعب الفترات التي تمر علي النساء، من ناحية الوحم الذي تمر به الكثيرات في الثلث الأول من الحمل، وتعرضهن إلي التعب الشديد عند كبر حجم الجنين والبدء في الحركة.

كما أن الكثيرات يكتسبن المزيد من الوزن الطبيعي للحمل، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed”، أبرز وأهم النصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة، وخاصة إذا كانت الولادة قيصرية، ومن ضمن هذه النصائح التالي:

- الرضاعة الطبيعية، تساهم في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة والمتراكمة في الجسم، عن طريق تغذية الطفل، ولذا فالرضاعة الطبيعي تلعب دور مهم.

- الخضوع لحمية ونظام غذائي صحي، بعد الولادة يعد من أهم الحيل التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد، وعند القيام بتناول الأطعمة الصحية فأنتي تتخلصين من الزن الزائد، وأيضا تمدي طفلك بالعناصر الغذائية المهمة له، ولذا أكثري من تناول الخضروات والفواكه.

- من أهم الحيل الفعالة في التخلص من الوزن الزائد بعد الولادةالقيصرية، هي ممارسة التمارين الرياضية لأنها تساهم بشكل كبير علي حرق الدهون، ولكن يجب تجنب اتباع الرياضيات العنيفة.

- ابعتدي عن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، كالحلويات لأنها تتسبب في زيادة الوزن، ولا تقدم لك الفائدة ولا لطفلك.