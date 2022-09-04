شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تجبرك على وقف الرجيم.. منها ارتفاع الكولسترول والشعور بالتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تحاول إنقاص الوزن ، أو بناء العضلات ، أو تطوير عادات غذائية صحية لتحسين الصحة العامة ، فتعديل نمط حياتك وفقًا لروتين اللياقة البدنية الخاص بك وما تستهلكه على مدار اليوم يمكن أن يساعدك في الوصول إلى أهدافك ، إلا أن الضغط والاستمرار لفترة طويلة من الوقت قد يكون صعبًا في بعض الأحيان ، خاصة إذا كنت لا ترى النتائج المرجوة، فقد تكون علامة على ضرورة وقف الريجيم وإعادة اتباع نهج جديد، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

ربما تكون العلامة الحمراء الأكثر وضوحًا التي قد حان الوقت للتوقف عن اتباع نظام غذائي هي عندما يبدأ روتين الأكل الخاص بك في التأثير سلبًا على جوانب أخرى من صحتك، على سبيل المثال ، الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون والبروتينات" الكيتو" تنبع من كيفية تقييدها في بعض الأحيان ، وبالتالي التخلص من الكثير من الألياف الغذائية ، يحتاج جسمك إلى ألياف قابلة للذوبان لأن هذا يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة - وبدون ذلك ، تكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول.

2 - الشعور بالجوع

يمكن أن يكون وجود شهية لا تشبع على الرغم من تناول حصص غذائية صحية على مدار اليوم علامة على أن الوقت قد حان لتعديل أساليب النظام الغذائي الحالية، إذا كنت تشعر حقًا بالجوع طوال اليوم ، فقد لا تأكل ما يكفي، بينما يتطلب فقدان الوزن تقليل السعرات الحرارية ، فإن تناول القليل جدًا من الطعام يمكن أن يجعلك تشعر بالإحباط.

3 - الشعور بالتعب

إذا كنت مرهقًا لسبب غير مفهوم حتى بعد نوم ليلة كاملة ، فقد يكون نظامك الغذائي هو الجاني، قد يكون إجراء تعديلات على روتينك الغذائي هو المفتاح لحل هذا اللغز،كثير من الناس لا يدركون أن الإرهاق الذي يشعرون به غالبًا قد يكون بسبب عدم تناول الأطعمة المناسبة أو ما يكفي، تتطلب العديد من الأنظمة الغذائية التقييدية خفضًا حادًا في السعرات الحرارية ، مما يجعلك تشعر بالتعب و نقص الطاقة.

4 - عدم القدرة على ممارسة الرياضة

إذا كنت تشعر وكأنك تتسلق جبلًا في صالة الألعاب الرياضية وليس لديك بالفعل طاقة لإكمال التدريبات الخاصة بك ، فقد لا تزود جسمك بما يكفي من التغذية وخاصة الكربوهيدرات ، تساعد الكربوهيدرات في تغذية النشاط ؛ وبدونها ، يمكن أن يبدو التمرين المكثف مثل تسلق جبل إيفرست.