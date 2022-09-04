شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش قهوة.. جرب تناول تفاحة هتمنحك الطاقة طول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما تأكله في الصباح له دور مهم في نظامك الغذائي، يفضل غالبية الناس، تناول فنجان القهوة أو الشاي بمجرد الاستيقاظ، نتفق على أن فنجانًا طازجًا من القهوة يشحن الجسم ويحسن وظائف المخ، لكنه ليس خيارًا صحيًا، لا يمكننا التغاضي عن الادعاءات القائلة بأن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يكون ضارًا، يجب أن نحاول استبدال المشروبات الساخنة بتفاحة طازجة لحصد فوائدها الصحية طوال اليوم، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

توضح خبير التغذية، Nmami Agarwal، أنه على الرغم من أن التفاح لا يحتوي على مادة الكافيين، إلا أنه يحتوي على سكريات طبيعية ستوقظك في الصباح، موضحة أن تناول التفاح يمنحك طاقة مستدامة ويحتوي على الألياف التي توازن مستويات السكر في الدم.

الفوائد الصحية للتفاح 1- تحسين الهضم

يحتوي التفاح على الألياف، ويمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم، فالألياف مسئولة عن حركات الأمعاء بشكل أكثر سلاسة كما أنها تمنع اضطرابات المعدة والإمساك.

2- مرض السكري

توجد مادة البوليفينول في التفاح، والتي يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الجسم للكربوهيدرات، مع انخفاض امتصاص الكربوهيدرات، فإنه يمنع تقلبات مستويات السكر في الدم في مجرى الدم، بالإضافة إلى ذلك، تساعد مادة البوليفينول في تحفيز مستقبلات الأنسولين في الخلايا.

3- فقر الدم

يعتبر التفاح مصدراً غنياً بالحديد، لذلك ينصح مرضى فقر الدم بتناول هذه الفاكهة.

4- فقدان الوزن

هل تتساءل كيف يساعد التفاح في إنقاص الوزن؟ يمكن أن يجعلك محتوى الألياف في التفاح بالشعور بالشبع ويبقيك مشبعًا لفترة أطول.

5- صحة الأمعاء

هل تعلم أن التفاح يحسن عمل البكتيريا في الأمعاء الغليظة؟ إنها تحافظ على عملية التمثيل الغذائي في الجهاز الهضمي تحت السيطرة وحتى تطرد السموم الضارة من الجسم.