بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن أفضل أنواع الشاي للتنحيف فلا يوجد أفضل من شاي جذور اللوتس للتنحيف، فهو غني بالعناصر الغذائية، وله الكثير من الفوائد الصحية وتشمل أهم فوائده خفض نسبة الكوليسترول وتحسين عملية الهضم وخفض ضغط الدم وتقوية جهاز المناعة.

يساعد جذر اللوتس أيضاً على منع بعض أشكال السرطان، ويوازن مزاجك، ويساعد على تخفيف الاكتئاب، ويزيد من ضغط الدم، ويمكنك تناول جذر اللوتس بأشكال مختلفة.

شاي جذور اللوتس للتنحيف

لا تحتوي جذور اللوتس على أي كولسترول وهو منخفض جداً في السعرات الحرارية؛ لذا فهو من أنواع الشاي المناسبة للتنحيف.

يحتوي شاي جذور اللوتس على مزيج فريد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المفيدة جداً لجسمنا. المعادن الموجودة في جذر اللوتس هي البوتاسيوم والفوسفور والنحاس والحديد والمنغنيز والفيتامينات مثل الثيامين وحمض البانتوثنيك والزنك وفيتامين ب6 وفيتامين سي. يحتوي جذر اللوتس أيضاً على كميات جيدة من الألياف الغذائية والبروتين.



شاي جذور اللوتس للتنحيف

جذور اللوتس غنية بالبوتاسيوم وهي موسعة للأوعية. يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على السوائل في أجسامنا بل ويقاوم آثار الصوديوم. يساعد البوتاسيوم أيضاً في الحفاظ على الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم عن طريق تقليل تصلب الأوعية الدموية، وتقلصها مما يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

فوائد شاي جذور اللوتس للتنحيف والهضم

يحتوي جذور اللوتس على نسبة جيدة من الألياف الغذائية. تضيف هذه الألياف الغذائية حجماً كبيراً إلى البراز، وتسهل طرده من الجسم بسهولة، ويساعد محتوى الألياف الغني الموجود في جذر اللوتس أيضاً على إطلاق عصارة المعدة التي تساعد على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

فوائد شاي جذور اللوتس للتنحيف ومناعة الجسم

جذر اللوتس غني بفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويميل فيتامين ج إلى العمل ضد الجذور الحرة في أجسامنا، وبالتالي يحمينا من أمراض مختلفة مثل أمراض القلب والسرطان.

يعد فيتامين C الموجود في جذور اللوتس أيضاً جزءاً لا يتجزأ من الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على قوة وصلابة الأوعية الدموية والجلد والأعضاء.

جذور اللوتس للصحة العقلية

يحتوي جذور اللوتس على مركب فيتامين ب والبيريدوكسين، وتساعد مركبات البيريدوكسين على تنظيم حالتك المزاجية وصحتك العقلية بشكل عام من خلال التفاعل مع المستقبلات العصبية للدماغ.

تساعد جذور اللوتس أيضاً على التعامل مع الاضطرابات الأخرى مثل الصداع ومستويات التوتر والتهيج.

جذور اللوتس لصحة القلب

تحتوي جذور اللوتس على مكونات مفيدة لصحة القلب، منها البوتاسيوم وموسع الأوعية والألياف الغذائية التي تساعد على التخلص من الكوليسترول من الدم.

تعالج جذور اللوتس مشاكل الجهاز التنفسي

يساعد استهلاك جذور اللوتس على تطهير الجهاز التنفسي، ويمنعنا من الإصابة بأي مرض تنفسي. تساعد هذه الخضروات على التخلص من المخاط المتراكم وتوفر الراحة من السعال، يساعد عصير جذور اللوتس أيضاً في علاج أمراض مثل السل والربو.

المصدر : stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذا الشاي .

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