شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب أمراض القلب ومرض السكرى.. 5 طرق للتخلص من الدهون الحشوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة صادرة من جامعة أكسفورد البريطانية، أن كل شبر إضافي حول منطقة الوسط يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 10٪، قال جيمس ليبر، المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية، إنه غالبًا ما يكون قياس الخصر أكبر علامة على وجود الكثير من الدهون الحشوية .

والتي تتواجد حول أعضائنا الداخلية وتضعف طريقة عمل القلب والأوعية الدموية لدينا، موضحا أن قصور القلب حالة مزمنة وغير قابلة للشفاء تزداد سوءًا بمرور الوقت ، لذا تؤكد هذه النتائج على أهمية التحكم في وزنك الآن، فالأشخاص الذين يزيد وزنهم حول منطقة الوسط لديهم خطر متزايد للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2.

ترتبط عوامل الخطر هذه ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب والدورة الدموية ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب وإليك خمس طرق مثبتة علميًا لمحاربة الدهون الحشوية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان

تظهر الأبحاث أن تناول الألياف القابلة للذوبان من الخضروات والفواكه والفاصوليا يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن.

2 ممارسة الرياضة

يمكن أن يؤدي الخمول البدني إلى زيادة كبيرة في الدهون الحشوية، حيث شهد المشاركون الذين مارسوا رياضة الجري بمعدل 17 ميلاً من الجري كل أسبوع انخفاضًا كبيرًا في الدهون الحشوية ودهون البطن تحت الجلد وإجمالي الدهون في منطقة البطن.

3 تجنب المشروبات السكرية

حذر الخبراء من أن المشروبات السكرية مرتبطة بشدة بدهون البطن الزائدة، ويجب اتباع الإرشادات الغذائية الحالية وأن يكونوا على دراية بكمية المشروبات المحلاة بالسكر التي يشربونها.

4 النوم

يقول الخبراء إن قلة النوم مرتبطة بزيادة دهون البطن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، يجب أن يهدف الأشخاص إلى النوم من ست إلى ثماني ساعات كل ليلة.

5 الحفاظ على وزن صحي

كلما كنت أثقل وزناً ، أصبحت المناطق القياسية لتخزين الدهون أكثر امتلاءً ، مما يعني أن الدهون في نهاية المطاف تترسب حول أعضاء البطن والقلب، ويجب اتباع نظام غذائى صحى للحفاظ على الوزن .