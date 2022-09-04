شكرا لقرائتكم خبر عن دول الاتحاد الأوروبي تطلق حملة للقاحات المعززة ضد كورونا استعدادًا لفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن طفرات حديثة للوباء قد تظهر في الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف، دقّت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر من متحورات جديدة كليًا قد تظهر هذا الشتاء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع الوكالة الأوروبية للأدوية.

ولم يستبعد مسئول اللقاحات في الوكالة الأوروبية أن تكون المتحورات الجديدة القادمة أقرب إلى سلالات أوميكرون الأولية التي تجاوزتها الآن إلى حد كبير "أنواع "بي آي 4" و5، إلا أنه ورغم هذه التحذيرات، أعلنت الوكالة أن اللقاحات المتوافرة حاليا تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.

جاءت هذه التطورات مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كورونا قبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.

وتشمل هذا اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لأوميكرون الطاغي حاليا تم ترخيصها حديثا إضافة الى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس، وفقا للوكالة الأوروبية.

إلا أن المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كافاليري حذر أن على الناس ألا ينتظروا لقاحا خاصا، مضيفا، بأن متحوراً جديداً بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم.

وتابع، أن هذه اللقاحات المعدلة الجديدة المضادة لأوميكرون سوف تخصص على نطاق واسع للجرعات المعززة للمسنين والفئات الضعيفة والنساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة.

وأشار كافاليري إلى أن اللقاحات الأصلية لا تزال قادرة على الحماية من كورونا الحاد ومن الوفاة حتى لو كانت أقل فعالية في الوقاية من العدوى.

يشار إلى وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبية أنها كانت قد أعطت الخميس، موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي فايزر/بايونتيك وموديرنا مخصصة لمكافحة متحورة "بي آي 1" القديمة من أوميكرون، وهناك لقاح مطور من فايزر مضاد لسلالتي "بي آي 4" و5 يتوقع ترخيصه منتصف سبتمبر، بينما تطور موديرنا لقاحا مشابها.