شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإمتناع عن تناول اللحوم مفيد للصحة؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللحوم تعد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي غنية بعنصر البروتين التي يساعد الجسم في الحماية من الأمراض، وأيضا يمده بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كالحديد والزنك وفيتامين ب12.

ونجد أن بعض الأشخاص يعتقدون أن عدم تناول اللحوم يعد من الحيل الغذائية الصحية، ولكن هذا الأمر خاطيء، لأن الإسراف في تناول اللحوم هو المضر ولكن تناولها بقدر معين علي مدار اليوم هو الأمر الصحي، وذلك وفقا لما نشره موقعي “livestrong”، و”webmed”.

أوضح التقرير، أن الإسراف في تناول اللحوم المصنعة، من الأمورالمضرة بالصحة وتعرضك للخطر، لأنها غنية بالدهون الغير صحية، ولذا قلل من تناولها قدر الإمكان.

بينما أشار التقرير، أن عدد مرات تناول اللحوم الحمراء في الأسبوع للشخص الطبيعي تكون 4 مرات، بينما الأشخاص مرضي القلب وارتفاع نسبة الكولسترول تكون مرتين فقط في الأسبوع وذلك للحماية من الإصابة بالأمراض.

وأضاف التقرير، أن عدم تناول اللحوم بشكل تام يعد من الأمور المضرة بالصحة العامة، ويتسبب في الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية للشخص، بينما الإسراف في تناولها يعرضك للخطر، ومنها:

- زيادة فرص الإصابة بالسرطان.

- الحد من الإصابة بأمراض القلب، لأن هناك علاقة بين أمراض القلب واللحوم الحمراء الغنية بالدهون.

-الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول بالدم.

-ارتفاع نسبة ضغط الدم.