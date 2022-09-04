شكرا لقرائتكم خبر عن احمى عينيك وبشرتك وتناول الأطعمة الملونة الغنية بـ "بيتا كاروتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يومًا عن سبب وجود ألوان زاهية لبعض النباتات والخضروات والفواكه ؟ يعود سبب تلوينها إلى المركبات المعروفة باسم الكاروتينات ، وهي أصباغ طبيعية تنتجها النباتات لامتصاص وتحويل الطاقة الضوئية، أحد الأمثلة الشائعة على الكاروتين هو بيتا كاروتين، هل لها أي فوائد؟ هل يمكنك استهلاكه مباشرة؟ أم أنه يحتوي حتى على أي مصادر غذائية يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي؟ قبل الإجابة على هذه الأسئلة ، من الأفضل معرفة ماهية بيتا كاروتين، وفقا لما نشره موقع " themanual".

ما هو بيتا كاروتين؟

يعود اسم "بيتا كاروتين" إلى أصول يونانية ولاتينية. هي صبغة توجد في الفاكهة والنباتات تنتج اللون الأحمر البرتقالي عند استخلاصها في صورة نقية. عند تناوله ، يحول جسمك بيتا كاروتين إلى فيتامين أ أو ريتينول ، والذي يوفر العديد من الفوائد الصحية. ومن ثم ، يُعرف أيضًا باسم بروفيتامين أ كاروتينويد، ومن الأطعمة "البطاطا الحلوة ، الجزر، القرع ، السبانخ ، الفلفل الأحمر ".

فوائد استهلاك بيتا كاروتين السليم

1. صحة عين أفضل

يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة الغنية بالكاروتينات مثل بيتا كاروتين إلى تحسين صحة عينيك، على سبيل المثال ، يمنع بيتا كاروتين نمو الخلايا السرطانية في العين ويحمي خلايا العين السليمة، بالإضافة إلى واجباته المتعلقة بالخلايا ، يمكن أن يقلل بيتا كاروتين من خطر الإصابة بالضمور البقعي ، والذي يمكن أن يسبب العمى.

2. مكافحة السرطان

تعمل الكاروتينات كمضادات للأكسدة ، حيث تحمي الخلايا من المواد التي يمكن أن تدمر أغشيتها، لذا ، تخيل ما يمكن أن يفعله تناول كميات كبيرة من البيتا كاروتين. في الواقع ، يمكن أن تؤدي زيادة تناولك الغذائي للبيتا كاروتين إلى تحسين كمية هذه المركبات الواقية في جسمك ، مما يمنع نمو الخلايا السرطانية.

3. حماية الجلد

يمكن لبعض مضادات الأكسدة ، مثل بيتا كاروتين ، تحسين صحة بشرتك ومظهرها. بصفته بروفيتامين أ كاروتينويد ، يتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين أ ، مما يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس بمعنى آخر ، يمكن لمضادات الأكسدة العضوية (بيتا كاروتين) أن تحمي بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) ، وهي غير مرئية للعين البشرية.

4. تحسين الوظيفة المعرفية

أظهرت دراسة أن الرجال الذين تناولوا جرعة عالية من مكملات بيتا كاروتين لنحو 18 عامًا كانت لديهم ذكريات أكثر حدة وتراجعًا إدراكيًا أقل من أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا، بصرف النظر عن ذلك ، فإن تناول بيتا كاروتين يمكن أن يقلل من أعراض مرض الزهايمر (AD) ، وهو اضطراب تنكس عصبي.