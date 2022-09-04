شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من قشرة الشعر.. تخلصى منها بالخل والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قشرة الرأس هي حالة تسببها فطر "الملاسيزية" التي تتغذى على المادة الدهنية التي تفرزها فروة الرأس، وخلايا الجلد الميتة التي تحدث بشكل طبيعي بسبب تكوين جلد جديد، على الرغم من أن هذا الميكروب هو جزء طبيعي من فروة الرأس ، إلا أنه عندما يتحول إلى مشكلة يؤدي إلى تحطيمها إلى أحماض دهنية قد تهيج فروة الرأس الحساسة لدى الكثيرين.، وهذا أيضًا سبب الجفاف والحكة في فروة الرأس ، وفى السطور القادمة سنقدم لك عدد من العلاجات المنزلية لقشرة الرأس ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

العلاجات المنزلية الطبيعية لقشرة الرأس الخل

يساعد الخل في علاج البشرة الجافة والحكة ويساعد أيضًا على قتل الفطريات والبكتيريا المسببة لقشرة الرأس، يعتبر المحتوى الحمضي للخل مفيدًا للغاية لتقليل التساقط بشكل كبير، ينصح بوضع كمية متساوية من الخل الأبيض مع الماء على جلد فروة الرأس قبل نصف ساعة من غسل الرأس.

صودا الخبز

تعمل صودا الخبز كمقشر لفروة الرأس بلطف دون تهييجها وإزالة خلايا الجلد الميتة، التقشير ضروري لضمان عدم تراكم القشور على فروة الرأس ، يمكنك ببساطة إضافة بعض صودا الخبز إلى الشامبو أثناء غسل الشعر للحصول على فوائده.

زيت شجرة الشاي

تحتوي جميع الأدوية المضادة لحب الشباب والفطريات على زيت شجرة الشاي نظرًا لقدرته الاستثنائية على محاربة الالتهابات الفطرية والبكتيرية، أضف قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو الخاص بك واغسله بشكل طبيعي ولاحظ النتائج .

الثوم

قد تجعل الرائحة النفاذة للثوم أمرًا محظورًا بالنسبة للبعض ، لكن قيمته الطبية هي بالتأكيد شيء لا يمكن التغاضي عنه، الثوم مفيد للغاية كمنتج طبيعي مضاد للفطريات ، كما أن فوائد الثوم النيء أو المسحوق قم بطحن فص أو فصين من الثوم وبعد خلطه بالماء ، استخدمه على فروة رأسك لترى نتائج سريعة.

الصبار

يعمل الصبار على تقشير الجلد بشكل معتدل وله خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، من الأفضل استخراج بعض من نبات الصبار مباشرة ، يمكن وضعه على فروة الرأس ثم غسله باستخدام مضاد للقشرة أو شامبو خفيف.