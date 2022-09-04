احمى نفسك من سرطان الثدي واتبعى هذه العادات

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي يعد من الأمراض التي تهدد النساء وتستدعي المتابعة الدورية للوقاية منه، ويتم ذلك عن طريق اتباع نمط حياة صحي وعادات يومية يجبالقيام بها، وهذا ما قدمه التقرير المنشور عبر موقع “healthline”.





- التغذية الجيدة والصحية:أي الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والبروتين الخالي من الدهون يعد من الحيل الجيدة، والتي تقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي، لأن هذه الأطعمة تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة والغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، من مضادات أكسدة، وفيتامين سي.



-أكثر من تناول الألياف: -أكثر من تناول الألياف: فأوضحت الدراسات الحديثة، أن هناك علاقة بين الإكثار من تناول الألياف، وانخفاض أو تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي، لذا عليك الإكثار من تناول الفواكه والخضروات. - الحصول على فيتامين د :يقلل فرص الإصابة بالسرطان، ولذا عليك التعرض لأشعو الشمس، وتناول البيض، والسلمون، والبرتقال، ومنتجات الألبان. - الحصول على فيتامين د :يقلل فرص الإصابة بالسرطان، ولذا عليك التعرض لأشعو الشمس، وتناول البيض، والسلمون، والبرتقال، ومنتجات الألبان.