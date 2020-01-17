عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تطلق إف 15.. تعرف على سعر الهاتف ذي الخمس كاميرات

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أوبو oppo عن إطلاق أحدث هواتفها oppo F15، بداية من 24 يناير/ كانون الثاني الجاري بسعر 252 دولار.



ويقدم هاتف (إف 15) الجديد من الشركة الصينية شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة 2400×1080 بيكسل، وهي تمتاز بحساسيتها لبصمة الإصبع.

كما أنها تأتي مع نتوء يحتوي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وهي محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس 5).

وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابيكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابيكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض التي يمكنها أيضاً من التقاط صور قريبة من مسافة 3 إلى 8 سنتيمترات، أما الكاميرتان الثالثة والرابعة فهما بدقة 2 ميجابيكسل.

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio P70، وذاكرة "رام" بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت يمكن توسعتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 وات.

كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Color OS 6.1 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 9 باي.

وسيتوفر هاتف (إف 15) بسعر يعادل 282 دولاراً، وهو متاح للطلب المسبق في الهند.

وسيتوفر الهاتف باللونين الأبيض والأسود. وسوف يبدأ شحنه اعتباراً من 24 يناير/كانون الثاني الجاري.