شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تعزّى فى ضحايا الهجوم في جزيرة جربة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت رابطة العالم الإسلامي التعازي والمواساة للجمهورية التونسية، ولذوي ضحايا ومصابي الهجوم الذي شهدته جزيرة جربة التونسية.

وشهدت جزيرة جربة حادث إطلاق نار وقع ليلة الثلاثاء الماضي وأودى بحياة أربعة أشخاص من بينهم رجلي أمن، وسقوط العديد من المصابين.

وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أن فرد أمن تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة، أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

وندد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان صحفي، الخميس، بهذا العمل الإجرامي، مجدِّدًا التأكيدَ على موقفِ الرابطة بكافة مجامعها وهيئاتها ومجالسها المُدِينِ بشدة للعنف والإرهاب بجميع أشكاله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب "العيسى" عن التضامن التام مع الجمهورية التونسية وشعبها العزيز تجاه كل ما يهدِّد أمنها واستقرارها، متمنِّيًا للمصابين عاجل الشفاء.