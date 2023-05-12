شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاتصالات اللبنانية تطالب بوقف التدهور في قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المجلس التنفيذي لنقابة هيئة "أوجيرو" -هيئة الاتصالات الوطنية اللبنانية- كل المعنيين في الدولة بضرورة إجراء اللازم لوقف التدهور والحفاظ على قطاع الاتصالات والانترنت في البلاد.

جاء ذلك في بيان رسمي عقب اجتماع طارئ اليوم لمناقشة ما وصفوه بالأوضاع المالية السيئة التي باتت تؤثر على الخدمة العامة وحسن سير المرفق العام رغما عن العاملين.

وأشار المجلس أن العاملين في أوجيرو، أنهوا الإضراب عن العمل قبل عدة أسابيع بحسن النية بتعليق الإضراب، وذلك لصالح المواطنين للمحافظة على عملهم وأمنهم، مؤكدا أن العاملين ما زالوا في انتظار تنفيذ الوعود بأنه خلال شهرين سوف يتم تأمين الموارد المالية اللازمة لإعطاء الموظفين حقوقهم لتسيير الأعمال في هيئة "أوجيرو".

وكان وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جونى القرم قد حذر قبل يومين من خطر داهم يهدد قطاع الاتصالات بسبب غياب مخصصات الصيانة.