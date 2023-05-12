شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق هائل في "سوق الصواريخ" بجدة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شب حريق هائل في أجزاء واسعة من محلات "سوق الصواريخ" في مدينة جدة السعودية، وغطت سحب دخان متصاعدة سماء المنطقة.

ويعتبر "سوق الرحمانية" أو "سوق الصواريخ" كما يسمى، أحد أشهر وأكبر الأسواق الشعبية في المملكة ويرتاده الكثير من الناس لشراء حاجياتهم كل يوم.

وتداول عدد من الناشطين والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقاطع وصور للحريق والآثار التي أحدثها في مرافق السوق.

وهرعت فرق الأمن والدفاع المدني إلى مكان وجود السوق الذي وقع فيه الحريق للتعامل مع النيران والسيطرة عليها.

وقال الدفاع المدني السعودي في جدة عبر تويتر: "يباشر مدني جدة حريقًا بسوق الصواريخ، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة".

ونشر حساب "سناب الداخلية" السعودي لقطات للحريق الذي أتى على السوق وطال مساحات واسعة، مع التأكيد على السيطرة على الحريق وعدم وقوع إصابات.

من جهتها، نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر قولها إن "الحريق شب في مجمع أسواق الرحمانية الشعبي الذي يعج بالبسطات والمحلات التجارية، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية".