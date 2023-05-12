شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد سابع فلسطينى في أقل من 24 ساعة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، هو السابع خلال أقل من 24 ساعة، في غارة إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، إلى 29 شهيدًا.

وأفادت مصادر طبية في المُستشفى الإندونيسي في بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع، بوصول جثة شهيد جراء غارة إسرائيلية نفذتها طائرة دون طيار، واستهدفت مواطنين بصاروخ واحد في منطقة عزبة عبد ربه. وأضافت المصادر أن هناك أكثر من 90 إصابة في مستشفيات القطاع، بعضها خطيرة، وهو ما يرجح ارتفاع محصلة الشهداء. وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 144 شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.

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