شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب التونسى: تشكيل 6 كتل برلمانية أكبرها كتلة "صوت الجمهورية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسى إبراهيم بودربالة، فى الجلسة العامة للبرلمان عن تكوين ست (6) كتل برلمانية، أكبرها عددا بـ 25 نائبا لكتلة "صوت الجمهورية" وتترأسها آمال المؤدب.

وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب التونسى، أن كتلة "الوطنية المستقلة" تضم 21 نائبا، ويترأسها النائب عماد أولا جبريل، ثمّ كتلة "الأمانة والعمل" بـ 20 نائبا ويترأسها النائب فخري عبدالخالق، ثم "كتلة الأحرار" بـ 19 نائبا، ويترأسها النائب صابر المصمودي وكتلة ينتصر الشعب" بـ 15 نائبا، ورئيسها النائب علي زغدود.



كما تشكلت كتلة تحت اسم "الخط الوطني السيادي" بـ 15 نائبا، ويترأسها النائب يوسف طرشون ، ويبقى 39 نائبا غير منتمين إلى أيّة كتلة.