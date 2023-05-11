شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يُحبط عمليات تهريب لمشتقات نفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط جهاز الأمن الوطنى العراقى عمليات تهريب أكثر من 250 ألف لتر من المشتقات النفطية فى محافظات عدة.



وذكر الجهاز - فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الخميس/ - أن قوات الأمن الاقتصادي، تمكنت، بعد نصب كمائن محكمة، من إحباط عمليات تهريب 266 ألف لتر من المشتقات النفطية، أبرزها فى محافظة بغداد، حيث تم ضبط صهريج مخصص لنقل الإسمنت محورٌ بطريقة مبتكرة لتهريب المشتقات النفطية، لكن دقة المعلومات وسرعة البديهة المتوافرة أسهمت فى كشف هذه العملية وإحباطها.



وأضاف البيان أن باقى العمليات توزعت على محافظات (نينوى، وكركوك، وديالى، وصلاح الدين)، وتم ضبط 40 خزانا مختلفة السعات وغلق 3 ساحات غير رسمية تُستخدم لتهريب المشتقات النفطية، كما جرت عمليات الضبط والإغلاق استنادا لموافقات قضائية أفضت إلى إلقاء القبض على 11 متهما، ومصادرة المواد المضبوطة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية.