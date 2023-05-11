شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يقضى على 5 عناصر من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى القضاء على 5 عناصر من المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى محافظة شبيلى السفلى.

وأوضح قائد الجيش فى المحافظة نور محمد غابو، وفق وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أنه تم إصابة 3 آخرين. ويواصل الجيش الصومالي عملياته الأمنية ضد المتطرفين وتصفيتهم من المناطق القليلة التي يتحصنون فيها. وكان الجيش الصومالى أعلن تصفية 60 من عناصر مليشيات الخوارج في عملية عسكرية مخططة الأسبوع الماضى، في منطقة "علي قبوبي" على بعد 30 كم جنوبي منطقة "حررطيري" بمحافظة "مدغ" وسط البلاد.

وأكد رئيس منطقة "حررطيري" محمد يوسف كلمي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الجيش الصومالي نفذ العملية العسكرية بعد تلقيه معلومات حول سيارة تحمل عناصر من ميليشيات الخوارج وأسلحة.

وأوضح أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 60 من العناصر الإرهابية، والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى سيارتين عسكريتين.

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