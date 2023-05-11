شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحده يدعو إلى الوقف الفورى للأعمال العدائية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة، وضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتجنيب المدنيين.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، حث الأمين العام جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف الأعمال العدائية على الفور.

وأدان الأمين العام وفق فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحده الخسائر في أرواح المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور".

ووفقاً لـ "فرحان حق" فإن المعابر الحدودية مع غزة مغلقة، وأن هذا الإغلاق حال دون الدخول المقرر لنحو 600 شاحنة محملة بسلع حيوية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية والوقود.

وأكد "حق" أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على اتصال بجميع الأطراف ويسعى لضمان عدم تصعيد النزاع الحالي.