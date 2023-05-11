شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يصدر قرارا بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، قرارا ملكيا بفض الدورة العادية لمجلس الأمة "النواب والأعيان" اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر مايو الجارى.

وعقد مجلس النواب في الدورة العادية الثانية 19 جلسة، منها 15 جلسة تشريعية و4 جلسات رقابية، بدأت من تاريخ 13 نوفمبر 2022 وكان آخرها في السابع من مايو الحالي.

ويدخل مجلس النواب يوم السبت في عطلة برلمانية، فيما سيكون موعد الدورة العادية المقبلة للمجلس في الأول من أكتوبر من كل عام وخلال هذه الفترة يمكن الملك أن يدعو مجلس الأمة إلى دورة استثنائية أو أكثر.

وتبدأ الدورات البرلمانية سواء العادية أو غير العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية بالدعوة إلى انعقادها وتنتهي بإرادة ملكية بفض الدورة، والمقصود بفض الدورة دستوريا انتهاء الدورة.

ووفقا للمواد 37- 78 من الدستور الأردني يعقد مجلس النواب دوراته، وهي ثلاث أنواع؛ العادية، غير العادية، والاستثنائية، حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.