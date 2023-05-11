شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 22 فلسطينيًا، من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من مُخيم "نور شمس" الواقع بمحافظة "طولكرم" في شمال غرب الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال اثنين آخرين من مُحافظة "طوباس"، وسبعة من مُحافظة "نابلس" في شمال الضفة.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شابين من مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، وأربعة آخرين من مُحافظة "الخليل" بينهم أمرأة.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة آخرين من قرى مُحافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية.