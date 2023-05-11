شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى متأثرا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لـ "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطينى، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها أمس بلدة "قباطية"، جنوب محافظة "جنين" شمالى الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الشاب أوس جمال حمامدة، وهو أب لثلاثة أطفال، أُدخل إلى المستشفى أمس بحالة حرجة جدًا، حيث أصيب بالرصاص الحي في البطن والصدر، وإن كافة الجهود لم تفلح في إنقاذ حياته.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة قباطية أمس، واستهدفت مركبةً بوابل من الرصاص في أحد شوارعها؛ ما أدى إلى استشهاد الشابين: أحمد جمال توفيق عساف كميل (19 عاما) من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) من مخيم جنين.