العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم للاستثمار فى حقول النفط المشتركة

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الأربعاء، وزير النفط الإيراني جواد أوجى. وجرى خلال اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها، وتعزيز قدرة مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ووقع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ونظيره الإيراني، مذكرة تفاهم اشتملت على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة، الواقعة على الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره، والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب.

وتضمّنت المذكرة المبرمة بين الجانبين تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية، وفي مجال التدريب وتأهيل الهيئات العاملة في قطّاعي النفط والغاز.